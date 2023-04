Quando se fala em ciclistas que circulam na estrada, há sempre muitas opiniões e até discussão. No entanto, uma alteração ao Código da Estrada em 2013 esclarece algumas questões. Será que dois ciclistas podem circular lado a lado na estrada?

Os ciclistas podem circular paralelamente numa via...

No Artigo 90.º (Regras de condução) estabelece-se que "os velocípedes podem circular paralelamente numa via, exceto em vias com reduzida visibilidade ou sempre que exista intensidade de trânsito, desde que não circulem em paralelo mais que dois velocípedes e tal não cause perigo ou embaraço ao trânsito".

A lei determina também que "os condutores de velocípedes devem transitar pelo lado direito da via de trânsito, conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes".

Relativamente à "reduzida visibilidade", o gabinete de relações públicas da Polícia de Segurança Pública (PSP) esclareceu ao Poligrafo Sapo que a definição de "reduzida visibilidade" está patente no Artigo 19.º do Código da Estrada: "A visibilidade é reduzida ou insuficiente sempre que o condutor não possa avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão de, pelo menos, 50 metros".

