Netflix: séries e filmes a não perder neste fim de semana

Está a preparar-se para um fim de semana de descanso e ficar em frente à TV e quer ver uma boa série, ou filme? Temos várias sugestões para si, para assistir na Netflix. Comece a preparar as pipocas...

RIXA (2023)

A série RIXA estreou este mês e é uma das mais populares atualmente na plataforma. Tem 10 episódios com cerca de meia hora cada... diria que é possível "limpá-la" no fim de semana!

Trata-se de uma comédia dramática com o teaser "a vingança é um prato que se serve cru".

Sobrevivente Designado (2019)

Esta já não é uma série para ver de uma assentada, até porque já vai na terceira temporada, mas é uma excelente série que nos deixa presos a cada episódio.

Segundo a sinopse, um membro do gabinete de baixo escalão torna-se presidente dos Estados Unidos depois que um ataque catastrófico mata todos acima dele na linha de sucessão... e a história de ação, drama e mistério, segue daí em diante.

O Agente da Noite (2023)

Os heróis não nascem. Respondem à chamada. "O Agente da Noite", do produtor executivo de "The Shield" e "S.W.A.T.: Força de Intervenção" é uma série que conta a história de um agente do FBI encarregado de monitorizar uma linha de emergência, recebe uma chamada que o mergulha numa conspiração mortífera com ligações à Casa Branca.

O Enfermeiro da Noite (2022)

Ora, do agente passamos para o enfermeiro da noite. Este é um filme de 2 horas que conta a história dramática e arrepiante, baseada numa história real, de uma enfermeira sobrecarregada que se apoia no seu novo colega no trabalho e em casa... até à morte de uma paciente que a faz levantar suspeitas sobre ele.

Há também um documentário relacionado que revela como ficou provado que Charles Cullen, o enfermeiro dos cuidados intensivos, matava pacientes e como quase ia escapando à justiça.

The Way Back (2020)

Para quem está à procura de algo mais inspirador, a história que conta o filme The Way Back talvez seja uma boa opção. Uma antiga estrela do basquetebol é contratada para treinar a equipa do seu liceu, mas tem que lutar contra o alcoolismo e contra os demónios pessoais para alcançar a redenção que procura.

O Dragão dos Desejos (2021)

E finalmente, a pensar em toda a família, deixamos como sugestão um filme de animação, que se passa em Xangai e conta a história de dois amigos separados na infância e que se encontram anos mais tarde. O Dragão dos Desejos é o elemento fundamental para o reencontro e para todas as peripécias que vão acontecendo.