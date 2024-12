Waymo anuncia que vai começar a testar os seus veículos autónomos em Tóquio em 2025

A Waymo, empresa subsidiária da Alphabet, anunciou que irá iniciar testes dos seus veículos autónomos em Tóquio no início de 2025, marcando o primeiro passo da empresa rumo à expansão internacional.

Embora a Waymo ainda não tenha confirmado o lançamento de um serviço comercial na capital japonesa, a empresa irá colaborar com a Nihon Kotsu, a maior operadora de táxis do Japão, e com a aplicação de mobilidade GO. O objetivo é testar os seus veículos Jaguar I-PACE.

Inicialmente, os condutores da Nihon Kotsu irão operar manualmente os veículos da Waymo para mapear as estradas de Tóquio, como Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chūō, Shinagawa e Kōto. Os dados recolhidos durante estas viagens manuais serão utilizados para aperfeiçoar os sistemas de inteligência artificial (IA) da Waymo.

Paralelamente, a empresa irá realizar testes em pistas fechadas nos Estados Unidos, como forma de tentar recriar as condições de condução japonesas.

A nossa próxima visita a Tóquio oferece-nos a oportunidade de trabalhar em conjunto com parceiros locais, autoridades governamentais e grupos comunitários para compreender melhor esta nova realidade.

Declarou a Waymo. No acordo estabelecido, a Nihon Kotsu será responsável pela gestão e manutenção dos veículos da Waymo no Japão.

Expansão acelerada nos Estados Unidos

A entrada no mercado japonês surge num momento em que a Waymo tem vindo a expandir a sua presença nos Estados Unidos. A empresa anunciou recentemente o início de testes em Miami, previstos para 2025, além de ter lançado o seu serviço de transporte sem condutor em Los Angeles no passado mês de novembro. Também em setembro, a Waymo revelou planos de expansão para Austin e Atlanta em parceria com a Uber.

Contudo, a incursão no Japão é especialmente relevante por ser a primeira experiência da empresa num mercado que utiliza a circulação à esquerda.

Tanto o governo nacional japonês como o governo metropolitano de Tóquio veem a tecnologia de veículos autónomos como uma solução promissora para enfrentar os desafios de uma população bastante envelhecida, conforme indicado por estudos do Fórum Económico Mundial.

O anúncio da expansão da Waymo para o Japão ocorre apenas uma semana após a General Motors ter decidido encerrar a sua divisão de robotáxis, a Cruise. Esta saída deixa a Waymo como a única personagem principal - e isto dar-lhe-á mais espaço para brilhar.

Leia também: