General Motors desiste do seu serviço de robotáxi Cruise

Depois de ter gastado mais de 10 mil milhões de dólares na unidade de robotáxis, a General Motors decidiu desistir do Cruise, o seu serviço de boleias sem motorista. A fabricante conduzirá uma reestruturação, integrando a empresa na sua equipa de tecnologia.

A General Motors anunciou que vai parar de financiar o desenvolvimento em matéria de robotáxis da sua divisão Cruise: esta "estava a caminho de um negócio de robotáxi, mas quando se olha para o facto de que está a implementar uma frota, há toda uma parte operacional necessária para fazer isso acontecer", disse Mary Barra, diretor-executiva da General Motors, numa chamada.

A executiva esclareceu que a General Motors concentrar-se-á no desenvolvimento de sistemas autónomos para utilização em veículos pessoais. O plano passa por juntar a unidade da Cruise à sua equipa de tecnologia mais ampla.

Conforme justificado, a decisão foi motivada por um mercado cada vez mais competitivo de robotáxis, pelas prioridades de alocação de capital, e pelo tempo e recursos consideráveis necessários para fazer crescer o negócio.

A fabricante combinará a Cruise LLC, de propriedade maioritária, com as equipas técnicas da General Motors. A Cruise emprega quase 2300 funcionários, mas as empresas ainda não determinaram quantos serão transferidos para a General Motors, segundo a diretora-executiva.

Despesas anuais da General Motors com a Cruise poderão cair para metade

Atualmente, a General Motors possui cerca de 90% da Cruise, tendo acordos com outros acionistas que aumentarão a sua participação para mais de 97%, segundo informou, num comunicado.

A fabricante prevê concluir a aquisição das restantes ações de acionistas externos da Cruise até o início de 2025, segundo informou o diretor financeiro, Paul Jacobson. Este acrescentou que as despesas anuais atuais da empresa com a Cruise são de cerca de dois mil milhões de dólares, pelo que a reestruturação deverá reduzir este valor para mais de metade.

A Honda, investidora externa da Cruise, disse que planeava lançar um serviço de transporte de passageiros sem motorista, no Japão, no início de 2026. Contudo, agora, vai reavaliar os planos e ajustá-los, caso seja necessário.

A Honda continua empenhada em várias iniciativas de investigação e desenvolvimento com o objetivo de fornecer novas soluções de mobilidade aos nossos clientes no Japão

Partilhou um porta-voz, à CNBC.