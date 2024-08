Polestar inicia a produção de elétricos nos EUA, para evitar as taxas do país e da UE

Com novas (ainda que provisórias) taxas aduaneiras sobre os carros elétricos importados da China, a Polestar desenhou a sua estratégia, de modo a contorná-las.

Segundo a Automotive News Europe, o crossover Polestar 3 será construído na China, mas, também, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Posteriormente, será exportado para a Europa. O objetivo da fabricante será evitar as altas taxas impostas aos automóveis fabricados no país asiático, que já motivaram outras empresas a acelerar os planos para transferir partes da sua produção para outros países.

A Polestar, detida pela empresa chinesa Geely, tem fabricado os seus veículos na China e exportado para mercados estrangeiros. Contudo, o modelo 3, fabricado na fábrica da Volvo nos Estados Unidos, perto de Charleston, na Carolina do Sul, será vendido a clientes nos Estados Unidos e na Europa.

Se olharmos para o volume de produção do Polestar 3, é claro que a maior parte desse volume estará aqui, a sair da fábrica da Carolina do Sul.

Explicou Thomas Ingenlath, diretor-executivo da Polestar, à Reuters, partilhando que a produção na fábrica deverá atingir o volume total em dois meses.

O executivo recusou-se a revelar a capacidade da Polestar nas instalações, mas adiantou que as entregas aos clientes norte-americanos a partir da fábrica começarão no próximo mês, seguidas pelas entregas na Europa.

Polestar quer ir além da China para não ver os seus carros taxados

A Polestar planeia construir o seu modelo 4 numa fábrica da Renault em Busan, na Coreia do Sul, no segundo semestre de 2024, para a Europa e os Estados Unidos. Até lá, as entregas nos Estados Unidos, que deverão começar no final deste ano, serão sujeitas a taxas.

Embora as taxas impostas pela UE tenham acelerado os planos, a produção nos Estados Unidos e na Coreia do Sul faz parte do plano da Polestar há já algum tempo, uma vez que esta já pensava expandir os locais de fabrico dos seus automóveis.

A empresa anunciou os planos de produção nos Estados Unidos para o Polestar 3 em junho de 2021, e anunciou os planos para fabricar o Polestar 4 na Coreia do Sul em novembro de 2023.

Com a produção na Europa, também, em mente, Ingenlath disse que a empresa automóvel espera fazer parceria com uma fabricante de automóveis para produzir os seus carros no bloco nos próximos três a cinco anos, numa parceria semelhante à já existente com a Volvo e a Renault.

Anteriormente, segundo o Automotive News Europe, Ingenlath partilhou que o primeiro automóvel que poderia ser considerado para produção na Europa seria o Polestar 7, que deverá ser produzido, no mínimo, em 2027.