Volta Trucks lança o Volta Zero, um camião 100% elétrico

O mercado está recetivo a mais novidades no segmento dos elétricos e agora no capítulo dos pesados. Já se começam a ver algumas propostas, como, por exemplo, a que a empresa sueca Volta Trucks lançou. Trata-se de um camião 100% elétrico, chama-se Volta Zero e é o primeiro veículo utilitário totalmente elétrico de 16 toneladas do mundo, segundo a marca.

Este pesado elétrico será testado por operadores logísticos no início de 2021 e entrará em produção em 2022.

Volta Zero: camião 100% elétrico para mudar as estradas das cidades

Este veículo está alinhado com as necessidades atuais para o setor rodoviário de transporte de mercadorias. O Volta Zero teve o seu lançamento internacional e já mostrou muito do seu design e características técnicas.

Segundo o fundador da startup, Rob Fowler, o veículo chegou para mudar a imagem do transporte rodoviário. Assim, a sua intenção é que a Volta Trucks redefina a perceção do grande veículo comercial, a sua operação e a integração nas cidades de “emissões zero” do futuro.

Assim, estes objetivos podem ser alcançados através dos três pilares: segurança, sustentabilidade e eletrificação. O Volta Zero quer reinventar o transporte de mercadoria urbano. Este é o primeiro veículo utilitário totalmente elétrico de 16 toneladas, especialmente concebido para a distribuição de encomendas e carga nos centros da cidade.

Algumas características do camião 100% elétrico Volta Zero

Peso bruto do veículo : 16 toneladas

: 16 toneladas Limite de velocidade máxima : 90 km/h

: 90 km/h Autonomia : 150 a 200 km

: 150 a 200 km Bateria : lítio-ferro-fosfato de 160 a 200 kWh

: lítio-ferro-fosfato de 160 a 200 kWh Habitáculo : Estilo Táxi de design que dá visibilidade ao condutor a 220 graus

: Estilo Táxi de design que dá visibilidade ao condutor a 220 graus Carga útil : 37,7 m3 de espaço de carga

: 37,7 m3 de espaço de carga Assistência à condução: Equipado Equipados com os mais recentes sistemas de assistência à condução da Adas

5.000 camiões Volta Zero produzidos até 2025

Este lançamento global será seguido por testes no mundo real com operadores de logística no primeiro semestre de 2021. Conforme foi dado a conhecer na apresentação, os camiões Volta Zero vão operar numa dezena de cidades da Europa.

Este pesado 100% elétrico terá início da sua produção em massa no primeiro semestre de 2022. Como resultado, a start-up sueca planeia produzir e vender 500 unidades a partir de 2022 e aumentar para 5.000 até 2025.

Para primeiro modelo operacional deste construtor, o objetivo é arrojado. Aliás, como podemos ver, a estrutura deste pesado é totalmente fabricada de forma sustentável, com a carroçaria do Zero feita de fibra de linho cultivada naturalmente e resina biodegradável. Dizem que só no fabrico é produzido menos 75% de CO2 do que no fabrico tradicional.

Conforme foi referido, todo ele é desenhado para ser fácil de conduzir e movimentar-se dentro do circuito urbano. O Volta Zero tem um comprimento total de 9,46m, um peso bruto de 16 toneladas, tem uma capacidade prevista de 16 EUR-paletes (Volume: 37,3m3) com uma carga útil máxima de 8,6 toneladas.

Conceito novo, até no negócio da compra ou aluguer

Além de ser um veículo muito interessante, também quer inovar na forma de o disponibilizar. Isto é, a proposta da empresa apresenta um inovador modelo de negócios para frotas de veículos pesados elétricos.

Portanto, a Volta Trucks quer disponibilizar o veículo no modelo Truck as a Service (TaaS). Assim, as empresas ficam protegidas do risco na aposta num veículo elétrico inovador. Assim, os gestores de frotas podem apostar na eletrificação sem atrito e sem complicações. Uma única taxa mensal acessível permite o acesso a um veículo Volta Zero totalmente elétrico e todos os seus requisitos de serviço, manutenção, seguro e formação.

