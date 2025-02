Venda de elétricos em Portugal: janeiro foi o melhor mês dos últimos 6 anos

Janeiro de 2025 foi o melhor mês de janeiro dos último 6 anos, tanto em vendas de veículos 100% elétricos novos, como em veículos importados usados.

De acordo com a UVE, no mês de janeiro foram matriculados em Portugal 5.339 veículos 100% elétricos (BEV – Battery Electric Vehicle), dos quais 3.733 são veículos novos e 1.666 são veículos importados usados.

No que diz respeito aos veículos BEV ligeiros de passageiros, novos, vendidos em janeiro de 2025, estes registaram um crescimento homólogo de 30,91%, face à diminuição generalizada das restantes motorizações (que decresceram -15,13% em relação ao mês homólogo de 2024).

A quota de mercado dos veículos BEV ligeiros de passageiros, novos, atingiram um novo recorde em janeiro de 2025, com 22,51%.

Tesla mante-se líder no segmento dos elétricos

Relativamente às marcas de veículos 100% elétricos, ligeiros de passageiros, mais vendidas em Portugal em janeiro, a Tesla continua a liderar o mercado, seguida da BMW e BYD (ambas em segundo lugar), Peugeot, Mercedes-Benz e Dacia.

No que diz respeito às marcas mais vendidas em Portugal, nos BEV a Tesla mantém-se à frente com 389 unidades vendidas em janeiro. Na segunda posição está a BMW com 331 e a terceira posição, com as mesmas unidades da BMW, a chinesas BYD. Nos Híbridos Recarregáveis Plug-in (PHEV) o ranking é liderado pela Mercedes-Benz com 411 unidades, seguida da BMW com 328 e na terceira posição a Volvo com 155.

