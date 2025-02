Sam Altman afirma: utilizadores gratuitos do ChatGPT terão acesso ilimitado ao GPT-5

Num contexto de tensão com Elon Musk sobre o futuro da OpenAI, Sam Altman revelou planos ambiciosos para os próximos avanços da empresa no campo da inteligência artificial (IA). O CEO abordou especificamente o futuro do GPT-5 e a forma como este será integrado em todas as vertentes do ChatGPT - e são boas notícias.

A OpenAI quer reduzir a divisão dos seus modelos de linguagem e consolidar diversas funcionalidades num único ecossistema. Este movimento tem como objetivo proporcionar uma experiência mais coesa e eficiente para utilizadores e empresas que dependem da sua tecnologia.

O primeiro passo desta nova estratégia será o lançamento do GPT-4.5. Segundo Altman, este será o último modelo a ser disponibilizado sem integrar um sistema avançado de raciocínio conhecido como Chain of Though (CoT). Internamente, esta versão é apelidada de "Orion".

Há alguns meses, surgiram rumores de que a OpenAI estava a desenvolver uma IA chamada Orion, alegadamente 100 vezes mais poderosa do que o GPT-4. Altman veio desmentir essas especulações, mas agora confirma que o Orion existe, embora sem revelar detalhes técnicos sobre a sua capacidade.

Integração do modelo de raciocínio avançado o3 com o GPT-5

Um dos passos mais significativos da OpenAI será a fusão dos modelos da série GPT com os da linha "o". Os modelos o1 e o1-mini foram lançados no ano passado, enquanto o3 e o3-mini fizeram parte dos anúncios mais recentes da empresa. O modelo o3-mini foi mesmo integrado gratuitamente no ChatGPT no início de fevereiro.

O GPT-5 marcará uma etapa crucial na simplificação da oferta de IAs da OpenAI. De acordo com Sam Altman, o modelo o3 será incorporado diretamente no GPT-5 e deixará de ser uma opção independente. Esta mudança afetará tanto a versão do ChatGPT como a API da OpenAI.

Mas a grande novidade não fica por aqui. O GPT-5 será disponibilizado em diferentes níveis de inteligência, acessíveis de forma ilimitada através do ChatGPT. Os utilizadores da versão gratuita terão acesso ao nível padrão, enquanto os subscritores do ChatGPT Plus e Pro beneficiarão de funcionalidades mais avançadas, como pesquisa na web, Deep Research, canvas e assistência por voz.

Quando serão lançados os novos modelos?

Até ao momento, a OpenAI não revelou datas concretas para o lançamento do GPT-4.5 e do GPT-5. No entanto, Altman sugeriu que o primeiro será disponibilizado dentro de algumas semanas enquanto o GPT-5 chegará dentro de meses.

O CEO também mencionou que a empresa pretende eliminar o atual seletor de modelos do ChatGPT e apostar numa experiência de inteligência "unificada e mágica".

