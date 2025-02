BYD estará em conversações para vender créditos de carbono a rivais europeus

As fabricantes de automóveis com menos vendas de carros com emissões zero podem agrupar as suas emissões às dos líderes do mercado de veículos elétricos, comprando-lhes créditos de emissões. A BYD estará em conversações para vender créditos de carbono a rivais europeias.

Os objetivos da União Europeia (UE) em matéria de emissões de CO2 para 2025 são cerca de 15% inferiores aos níveis de 2021 e, segundo os especialistas, as fabricantes de automóveis terão de vender, pelo menos, 20% de veículos totalmente elétricos.

As empresas com menos vendas de automóveis elétricos com emissões zero podem agrupar as suas emissões às dos líderes do mercado de carros elétricos, comprando-lhes créditos de emissões para baixar as suas médias globais, poupando centenas de milhões de euros em multas impostas pela UE.

Segundo a imprensa, as fabricantes de automóveis anunciaram a criação de dois grupos, no início deste ano:

Stellantis, Toyota, Ford, Mazda, Subaru e Tesla; Mercedes-Benz, Polestar, Volvo e Smart.

Agora, durante a apresentação do SUV elétrico Atto 2, em Itália, o consultor da BYD para a Europa, Alfredo Altavilla, disse que a empresa está em conversações para se agrupar com fabricantes de automóveis europeias, planeando vender-lhes créditos de carbono.

Estamos em conversações, estamos bem encaminhados.

O objetivo passará por ajudá-las a evitar as pesadas multas da UE sobre as emissões.

A BMW, o Grupo Volkswagen e o Grupo Renault são as únicas grandes fabricantes de automóveis europeias que ainda não fazem parte dos grupos de emissões.

As fabricantes de automóveis têm de notificar a Comissão Europeia dos acordos e, embora o órgão europeu possa solicitar informações adicionais sobre os acordos, não pode avaliar as suas condições comerciais.

Os membros dos acordos não podem partilhar dados nem trocar informações que não sejam sobre as emissões médias específicas de CO2, os objetivos específicos de emissões e o número total de veículos registados.

O incumprimento do objetivo definido pela UE implica uma multa de 95 euros por cada grama de CO2 acima do limite, por veículo.