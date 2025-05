Empresa de IA Anthropic avisa os seus futuros colaboradores: “não utilizem assistentes de IA”

A Anthropic, uma das empresas de ponta no desenvolvimento de inteligência artificial (IA) e uma das principais concorrentes da OpenAI, surpreendeu com uma diretriz invulgar para os seus futuros colaboradores: abstenham-se de usar assistentes de IA no processo de candidatura.

Um mercado de trabalho em transformação devido à IA

A procura de emprego transformou-se num verdadeiro desafio. Os candidatos não só enfrentam a tarefa de encontrar uma vaga compatível com as suas aptidões e experiência, como também competem entre si e, cada vez mais, com algoritmos de IA que filtram currículos antes mesmo de chegarem a um recrutador humano.

Neste cenário, o recurso a ferramentas de IA para otimizar candidaturas tornou-se uma prática comum: auxiliam na elaboração de cartas de motivação, na adaptação de currículos a descrições de funções específicas e até na preparação para entrevistas.

Contudo, e aqui reside a ironia, a Anthropic, uma das empresas mais proeminentes no desenvolvimento de modelos de IA, como o seu aclamado Claude - que impulsionou a sua capitalização para uns impressionantes 61,5 mil milhões de dólares e enriqueceu os seus fundadores-, incluiu um aviso peculiar nas suas ofertas de emprego:

Não utilize assistentes de IA durante o processo de candidatura.

Após uma recente ronda de investimento que angariou 3,5 mil milhões de dólares, a empresa prepara-se para uma fase de expansão. É precisamente ao consultar estas vagas no seu portal de recrutamento que se encontra a advertência, acima da pergunta "Porquê a Anthropic?", para a qual se espera uma resposta entre 200 e 400 palavras.

Embora incentivemos as pessoas a usar sistemas de IA nas suas funções para as ajudar a trabalhar de forma mais rápida e eficaz, não utilizem assistentes de IA durante o processo de candidatura.

Especifica a empresa.

Anthropic procura autenticidade e compromisso

Esta solicitação, que pode parecer trivial para alguns candidatos tentados a recorrer à IA para formular uma resposta eloquente, tem um propósito claro. Em declarações à Fortune, um porta-voz da Anthropic clarificou:

Queremos conseguir avaliar o interesse genuíno e as motivações das pessoas para trabalhar na Anthropic. Ao pedir aos candidatos que não usem IA para responder a perguntas-chave, procuramos indícios sobre o que valorizam e as suas respostas únicas sobre por que querem trabalhar aqui.

O objetivo, conforme explícito na própria advertência, é "avaliar as suas competências de comunicação sem a assistência de IA" e compreender as verdadeiras razões que os movem a querer integrar a equipa da Anthropic.

O uso de ferramentas de IA no processo de recrutamento é uma realidade consolidada, tanto do lado das empresas como dos candidatos, quase ao nível da utilização de um processador de texto ou de um corretor ortográfico para rever uma carta de apresentação.

Kathleen Nolan, recrutadora sénior na empresa tecnológica GrowthLoop, defende o uso da IA como um auxiliar para adaptar currículos e agilizar a submissão de candidaturas, e afirma que "Ninguém se importa se usa IA. Se a usar bem, ninguém notará".

No entanto, a prioridade da Anthropic na seleção de novos colaboradores não reside apenas em encontrar os mais qualificados tecnicamente, mas sim os mais empenhados e alinhados com a sua cultura. De facto, na página de carreiras da empresa, os candidatos são encorajados a submeter a sua candidatura independentemente da sua formação ou experiência.

Leia também: