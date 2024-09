Venda de carros elétricos cai 19% em agosto! O que se passa?

Não é difícil perceber que os portugueses têm apostado na compra de veículos elétricos. No entanto, dados de agosto mostram que a venda de carros elétricos caiu 19% (talvez por causa das férias), e que a Tesla foi ultrapassada pela BMW.

Carros elétricos: BMW bate Tesla em agosto

Pela primeira vez, a BMW bateu a Tesla no que diz respeito à venda de carros elétricos, tal como informámos aqui. Tudo aconteceu em julho e os dados para Portugal confirmam o cenário. Mas as vendas da Tesla, em Portugal, ficaram também abaixo da BYD, da Volvo e da Mercedes.

A BMW vendeu 339 unidades, a BYD vendeu 278 e a Volvo 262. Em agosto, as vendas da Tesla colocam a marca americana na sexta-posição.

No acumulado, de janeiro a agosto, no segmento dos elétricos, a Tesla segue em primeiro com 6202 unidades vendidas; depois a BMW com "apenas" 2622 unidades; e na terceira posição a Volvo com 1540 unidades.

Em agosto de 2024 foram matriculados em Portugal 14.338 veículos automóveis, ou seja, menos 8,7 por cento do que no mesmo mês de 2023. De janeiro a agosto de 2024, foram colocados em circulação 168.942 novos veículos, o que representou um aumento de 4,4 por cento relativamente ao período homólogo.

Dos 14.338 carros matriculados, 6.587 são automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, plug-in e híbridos elétricos, o que representa também uma quebra de 5,2% face ao mesmo mês de 2023.

Ainda relativamente ao mercado da mobilidade elétrica em Portugal, a ACAP revela uma quebra de 50% na venda de veículos elétricos ligeiros de mercadorias. Nesta mesma categoria, a quebra homóloga de vendas nos híbridos foi de 100%.