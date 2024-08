BMW bate pela primeira vez a Tesla na venda de elétricos

Para quem achava que a Tesla era uma marca imbatível no que diz respeito a vendas, é melhor mudar de opinião. Pela primeira vez, a BMW bateu a Tesla no que diz respeito à venda de carros elétricos.

BMW ganha em julho, mas Tesla ainda vai à frente

Os números são de julho e mostram que é possível bater a Tesla. A BMW bateu, pela primeira vez, a Tesla na venda de carros elétricos. No entanto, apesar do bom resultado da BMW, no acumulado das vendas de 2024, a marca de Elon Musk mantém-se ainda à frente.

Segundo dados da Jato Dynamics, publicados pela Bloomberg, a BMW vendeu quase 15 mil carros (14.869) em julho, um aumento significativo na ordem de cerca de um terço.

Já as vendas da Tesla caíram 16% na Europa. No total, a Tesla vendeu "apenas" um total de 14.561 unidades. No que diz respeito a vendas anual, a Tesla regista 178.700 carros vendidos. Relativamente à BMW, a marca vendeu 97.525, o que dá uma diferença abismal de 81.175 unidades para a marca de Elon Musk.

Ainda no pódio, a terceira posição é ocupada pela Volkswagen, com 12.213 unidades vendidas. A Volvo está na quarta posição, com 12.213 unidades vendidas. No TOP 10 ainda encontramos a Mercedes (8.365), a Peugeot (6.361) e a Hyundai (6.292).

Em julho de 2024 foram vendidas um total de 139.300 veículos elétricos. Apesar de ser um número elevado, é uma quebra de 6% face ao número de carros elétricos vendidos em julho de 2023.