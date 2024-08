Vampire Clans, invasão vampiresca em Paris

Vampire Clans é um titulo de estratégia, em desenvolvimento pelos estúdios RockGame e que se prepara para lançamento.com Paris como pano de fundo, venham conhecer mais sobre esta invasão vampiresca.

Os estúdios polacos RockGame encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Vampire Clans.

Trata-se de um titulo de estratégia que mistura elementos de estratégia, gestão e ... ação vampiresca.

Vampire Clans apresenta duas fases distintas, tal como muitos outros jogos (por exemplo This War of Mine).

A primeira é a de gestão e criação da nossa base... do nosso covil. A segunda fase é a fase de recolha de recursos entre os quais... o sangue. Muito sangue.

O objetivo é o de criar o mais poderoso clã vampiresco, na cidade de Paris. Vivendo nos subterrâneos da cidade durante o dia (onde se encontra a nossa base) e saindo à noite para a superfície, Paris nunca mais será o mesmo.

À medida que vamos construindo mais instalações na nossa base, vamos também abrindo portas para novas oportunidades e novas formas de gerir o nosso clã e a nossa atividade na cidade.

No entanto, Paris não está vazia de outros vampiros, sendo que existem outros clãs de vampiros com os quais teremos de combater ou negociar. Caso não haja hipótese de negociação, os combates acontecem e poderemos inclusive, aprisionar os vampiros adversários.

O combate que será em tempo real, permite-nos usar feitiços para bater os nossos oponentes. Alquimia e sangue humano são outras ferramentas importantes para o crescimento do poder do nosso clã. À medida que vamos drenando as nossas vitimas de sangue, vamos aumentando a nossa barra de Chronostasis, que nos permite mais ataques e cada vez mais poderosos.

De referir ainda que podemos controlar até 3 vampiros de cada vez, em combate. Cada qual com as suas habilidades e especializações próprias, claro!

No entanto, o jogo possibilita várias abordagens, não tendo apenas de recorrer ao terror e medo. Por outro lado, poderemos manietar políticos para os nossos fins. Isto, pois o jogo também possui um rudimentar sistema politico que poderá ser usado a favor das nossas pretensões.

Vampire Clans ainda não tem data de lançamento oficial, se será lançado para PC.