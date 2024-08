Em julho, Noruega vendeu apenas 45 carros com motor de combustão interna

A Noruega tem liderado um caminho que outros governos parecem estar a ter mais dificuldade em trilhar. Em mais uma conquista, em julho, o país vendeu apenas 45 carros com motor de combustão interna, tendo os elétricos representado quase 92% dos automóveis novos.

Os dados do site da Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), ou Federação Norueguesa de Estradas, ilustram que 91,9% dos automóveis registados na Noruega, em julho de 2024, foram elétricos, com os países escandinavos a liderar esta adoção. No ano passado, os elétricos a bateria representaram 81,7% de todos os automóveis vendidos no país.

Agora, conforme analisado pelo Motor1, os carros com motor de combustão representam apenas uma pequena parte dos automóveis registados, tendo sido vendidos 45 modelos com motor de combustão interna, de acordo com o OFV.

A maioria destes 45 modelos térmicos são automóveis disponíveis exclusivamente em versões não elétricas. O Suzuki Swift lidera, com dez unidades registadas, e os restantes incluem seis Porsche 911, cinco Mazda MX-5, dois BMW Série 1, dois BMW M2 e duas ambulâncias baseadas no Volvo XC90. Também foram vendidos carros Suzuki Ignis e Vitara, e Mazda CX-30.

Os híbridos e os híbridos plug-in registaram uma quota de 4,8%, numa percentagem abaixo da registada no ano passado, de 14%. Isto dever-se-á, em parte, ao facto de o Governo da Noruega ter abolido os benefícios fiscais para a propriedade deste tipo de automóveis a partir de janeiro de 2024.

Apesar do crescimento dos carros elétricos, a 15 de março, os veículos elétricos a bateria representavam 24,3% do parque automóvel norueguês de 2,9 milhões de veículos, enquanto os veículos a gasolina ainda detinham uma quota de 26,9%, de acordo com os dados fornecidos pela administração norueguesa.

Assim sendo, embora a ultrapassagem dos motores de combustão pelos elétricos esteja prevista, os analistas estimam que serão necessários mais três a quatro anos para que os automóveis elétricos sejam efetivamente mais em termos de número.

Segundo Ingvild Kilen Roerholt, responsável pela investigação no domínio dos transportes no grupo de reflexão Zero, em Oslo, este ano, os veículos elétricos poderão ultrapassar os automóveis a gasolina, na Noruega, mesmo após o Governo ter abolido a isenção de IVA para os elétricos a bateria que custem mais de 500.000 coroas norueguesas (cerca de 42.450 euros) a partir de 2023.

