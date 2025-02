Unidade automóvel da Continental planeia cortar 3000 postos de trabalho

Os despedimentos no setor automóvel têm sido frequentes, com a instabilidade da indústria a refletir-se, também, dessa forma. Agora, o anúncio foi feito pela unidade automóvel da Continental, que planeia cortar 3000 postos de trabalho no departamento de investigação e desenvolvimento (I&D).

A Continental, que fabrica produtos como travões e sistemas de condução automatizados, está a preparar-se para as fracas vendas da unidade automóvel.

A divisão automóvel da empresa planeia cortar 3000 postos de trabalho na sua unidade de I&D. Estes cortes, equivalentes a cerca de 10% da força de trabalho de I&D, serão concretizados até ao final de 2026, com menos de metade deles na Alemanha, segundo a Continental, no dia 18 de fevereiro.

Esta medida junta-se aos 7000 cortes de postos de trabalho já anunciados pela empresa, num programa de reestruturação que está em curso há mais de um ano.

A Continental afirmou que pretende, também, reduzir o seu orçamento de I&D até 2027.

Conforme já vimos ser feito por outras empresas, os cortes planeados pela Continental serão conseguidos, na maioria, sem despedimentos, com medidas que incluem a não substituição de trabalhadores que saem e a contratação interna, segundo a empresa.

As instalações alemãs afetadas incluem as de Babenhausen e Frankfurt. Outras serão Ingolstadt, Regensburg e Schwalbach.

Serão, também, adotadas medidas adicionais nas filiais da Elekrobit e da Continental Engineering Services, onde um total de 900 pessoas serão despedidas. Destas, 660 serão despedidas na Alemanha.

Indústria automóvel alemã em fase turbulenta

As fabricantes de peças alemãs estão a procurar formas de reduzir os custos, uma vez que a queda nas vendas de automóveis impacta a procura pelos seus produtos.

Nos últimos meses, aliás, a Schaeffler, a ZF Friedrichshafen e a Bosch anunciaram que estão a planear reduzir milhares de postos de trabalho em resposta a essa queda.