TV de 65 polegadas é apenas uma das estrelas do novo modelo de luxo da Mercedes-Benz

Apesar de ainda haver quem goste dos carros simples, com pouca tecnologia e com botões físicos, por exemplo, a tecnologia aplicada aos automóveis entrega modelos verdadeiramente impressionantes. Prova disso é uma nova concept van, assinado pela Mercedes-Benz, cuja TV de 65 polegadas é apenas uma das estrelas.

Com um "interior semelhante ao de um jato particular", conforme descrito pelo Electrek, os Estados Unidos conheceram, recentemente, a nova concept van da Mercedes-Benz.

O modelo já havia sido revelado, anteriormente, em Xangai, em abril.

Embora seja um conceito de carrinha e não antecipe necessariamente a chegada de um modelo, as suas características e funcionalidades antecipam, por sua vez, o potencial futuro da mobilidade elétrica.

Alguns detalhes da concept van da Mercedes-Benz

No topo da carrinha, em claro destaque, a Mercedes-Benz instalou um teto solar com 168 células de alta eficiência, que produzem energia suficiente para alimentar parcialmente o veículo todos os dias, dando aos condutores energia gratuita apenas por estacionarem ao sol.

Com a autonomia a representar um dos maiores entraves à mobilidade elétrica, combinar um modelo elétrico com energia solar doméstica pode ser atrativo.

De facto, carregar com energia solar é mais barato e mais cómodo do que depender de estações públicas ou da rede elétrica.

Além de ajudar a aumentar a autonomia, esta inovação pode reduzir a necessidade de paragens para recarga e tornar a condução limpa ainda mais conveniente.

Entretanto, no interior, o automóvel troca os assentos tradicionais por cadeiras que reclinam totalmente, um ecrã de 65 polegadas e uma configuração de iluminação "360 graus".

Apesar de o Vision V da Mercedes-Benz poder nunca chegar às estradas exatamente como é mostrado agora, as suas características podem inspirar a próxima geração de veículos elétricos: modelos mais limpos, mais inteligentes e mais confortáveis.

