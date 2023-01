Com o lançamento da renovação do Model S e do Model X em 2021, a Tesla aproveitou para trazer uma mudança. Esta rapidamente se tornou uma verdadeira fonte de discussão, em especial pelo que vinha mudar nestes carros elétricos da marca.

Falamos naturalmente do volante yoke, que passou a ser a única proposta nestes modelos da Tesla. A marca veio agora mudar este cenário e passou a fornecer também uma proposta com volante redondo, para além do yoke.

Apesar de não ser uma novidade o mundo automóvel, o volante yoke veio para os Tesla e criou alguma diferença. Dada a visibilidade da marca acabou por ser ponto de discussão entre os que são a favor deste tipo de volante e os que são contra.

No entanto, e porque se tornou o padrão nos Model S e Model X, este passou a ser aceite por todos os que compraram um destes carros elétricos. As vantagens foram apresentadas de forma recorrente e este acabou por ser aceite.

Agora, e de forma curiosa, a Tesla mudou novamente a sua posição face ao volante destes carros. A marca passou a tornar possível a escolha do volante que os clientes querem ter no seus Model S ou Model X. As propostas são o yoke e o normal volante redondo.

A somar a esta novidade, a Tesla trouxe também para a sua loja a possibilidade do volante dos Model S e Model X ser trocado. Isso significa que quem tem agora o volante yoke poderá trocar este elemento e ter o volante redondo. Este tem um preço de 900 euros.

Quando mudou do volante redondo para o yoke, a Tesla alterou também toda a interface deste elemento e dos seus carros. Muitos controlos passaram a estar em botões no volante ou foram mudados para a consola central.

É interessante ver como a Tesla acaba por colocar à disposição dos clientes estas duas opções no que toca ao volante. Assim, quem defende que o yoke é o futuro pode ter no seu carro a sua escolha, tal como quem é mais tradicionalista pode ter o normal volante redondo.