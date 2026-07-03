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Maior fábrica do mundo de baterias “em segunda mão” abriu em apenas seis semanas

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Joao says:
    3 de Julho de 2026 às 10:28

    Em portugal andam ha 25 anos para estudar a construcao de um tgv projectado para comecar em 2030 e com efeitos so a partir de 2040 caso não haja derrapagem para 2050 e chegar se a conclusao que afinal não precisamos e gastamos 25 bilioes em estudos quando podiam ser injetados na tap

    Responder
  2. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    3 de Julho de 2026 às 10:51

    Já tanta bateria em segunda mão para ser reutilizada? E os carros dessas baterias?

    De qualquer maneira é estranho, pois o especialista JL não se cansa de dizer que os elektros tem uma batria que aguenta no minimo 20 anos e 500000km.

    Responder
    • Gonçalo says:
      3 de Julho de 2026 às 11:13

      Há carros eletricos com 1 milhao de km, mas tal como nos a combustão há carros eletricos que chegam ao fim de vida muito recentes, ainda no outro dia a minha cunhada teve um pequeno acidente foi dado como perda total um carro com 2 anos o motor de certeza que estava bom

      Responder
    • Sérgio V. says:
      3 de Julho de 2026 às 11:20

      E os acidentes? Não contam? O que tem a ver as baterias durar 20 anos? Não há baterias só há 2 anos… Já há muito. É normal as primeiras baterias não terem a mesma qualidade que as mais. Recentes.

      Responder
    • JL says:
      3 de Julho de 2026 às 11:31

      Onde dizem que há tantas ?

      Onde eu disse isso ?

      Responder
    • Toni da Adega says:
      3 de Julho de 2026 às 12:39

      Também dizem que os carros q combustão duram 20 anos e já vi carros mais novos em oficinas. Estranho, muito estranho

      Responder
  3. Toni da Adega says:
    3 de Julho de 2026 às 12:41

    Deviam fazer o mesmo com os combustíveis, apostem na reciclagem de combustível e já não tínhamos que importar tanto petróleo

    Responder

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