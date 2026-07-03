Maior fábrica do mundo de baterias “em segunda mão” abriu em apenas seis semanas

Uma startup do Canadá inaugurou aquela que descreve como a maior fábrica de reaproveitamento de baterias de veículos elétricos do mundo. O mais impressionante não é apenas a escala do projeto, mas a velocidade, uma vez que da apresentação pública à entrada em funcionamento passaram-se apenas seis semanas.

Uma segunda vida para baterias "reformadas"

Pelas mãos da Moment Energy, uma startup da Colúmbia Britânica, no Canadá, a chamada Megafactory 1 abriu portas em Surrey, na área metropolitana de Vancouver, a 23 de junho.

O objetivo é que, em vez de reciclar imediatamente as baterias que saem de veículos elétricos em fim de vida útil, a Moment Energy testa-as, desmonta-as e reconstrói-as em sistemas de armazenamento de energia à escala comercial.

De facto, uma bateria retirada de um carro elétrico está longe de estar "morta", mantendo tipicamente entre 80% e 85% da sua capacidade original.

Apesar de já não ser suficiente para mover um automóvel com o desempenho exigido, é material demasiado bom para deitar fora.

Por isso, a solução da empresa é dar-lhe uma segunda vida a estabilizar redes elétricas, alimentar hospitais, aeroportos e centros de dados.

O processo de recondicionamento, a que a empresa chama cycling, envolve ciclos repetidos de carga e descarga seguidos de testes rigorosos.

Segundo Edward Chiang, diretor-executivo da startup, enquanto a concorrência demora cerca de três dias a processar cada bateria, o sistema assistido por Inteligência Artificial da Moment Energy faz o mesmo em apenas seis horas.

Depois de aprovadas, as baterias são empilhadas em racks, "como blocos de Lego", na descrição de Chiang, e podem continuar a funcionar durante mais 15 a 20 anos.

Números impresionantes

A fábrica de Surrey tem capacidade para processar 25.000 baterias por ano e, quando atingir plena capacidade em 2030, deverá produzir um gigawatt-hora de sistemas de armazenamento anualmente, energia suficiente para abastecer mais de 350.000 casas.

A Moment Energy estima ainda que o projeto crie mais de 100 empregos diretos e apoie mais de 1000 postos de trabalho indiretos na Colúmbia Britânica.

Entre os clientes já confirmados estão nomes como a Amazon, que fornece baterias usadas da sua frota de entregas elétricas e também investiu na empresa através do seu Climate Pledge Fund.

Além da gigante do comércio eletrónico, é cliente a empresa de eletricidade BC Hydro, cujo programa de incentivos apoia instalações em infraestruturas críticas. Um exemplo prático já em funcionamento é um sistema instalado no Aeroporto Internacional de Vancouver, que segundo Chiang evitou uma fatura de 20 milhões de dólares em upgrades à rede elétrica local.

Mais um sucesso saído de uma garagem

A Moment Energy nasceu em 2019, numa garagem em Surrey, pelas mãos de quatro engenheiros recém-formados na Simon Fraser University: Edward Chiang, Sumreen Rattan, Gabriel Soares e Gurmesh Sidhu.

Seis anos depois, o regresso à mesma cidade para abrir a sua terceira instalação, depois de Port Coquitlam e de uma fábrica em construção no Texas, fecha um ciclo que os fundadores descrevem como um "dar de volta" à comunidade que os viu crescer.

A empresa já angariou mais de 100 milhões de dólares em financiamento, combinando capital privado, incluindo a Amazon e fundos como a Voyager Ventures e a Evok Innovations, com apoios públicos, como os 4,9 milhões de dólares canadianos da agência federal PacifiCan e um financiamento de 20 milhões de dólares do Departamento de Energia dos Estados Unidos para o projeto no Texas.

No próprio dia da inauguração, a organização sem fins lucrativos NorthX Climate Tech anunciou um investimento adicional de três milhões de dólares.

Anunciámos este projeto há seis semanas. Hoje, ele já está em operação. A procura por armazenamento de energia está a acelerar, assim como a oferta de baterias de veículos elétricos descartadas. Mostramos que a tecnologia certa pode permitir que a América do Norte recupere a produção nacional em semanas, não em décadas, criando milhares de empregos e prosperidade económica.

Disse Edward Chiang, no dia da inauguração.

Um plano para reduzir a dependência da China em baterias

Por detrás da narrativa de sustentabilidade está, também, uma lógica de soberania industrial.

O diretor-executivo não esconde a preocupação com a atual dependência ocidental da produção chinesa de baterias, que segundo o próprio representa mais de 90% do mercado mundial.

A aposta da Moment Energy passa por reaproveitar baterias que já existem em solo norte-americano, evitando construir de raiz uma cadeia de fabrico totalmente nova, um processo que, segundo ele, normalmente levaria décadas e que a empresa conseguiu comprimir em semanas.