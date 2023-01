A Apple tem no iPhone SE um caso de sucesso importante para a marca. Mesmo com hardware abaixo do que é o padrão do seu smartphone, este consegue cativar os consumidores com a sua simplicidade e um preço mais reduzido.

Com um novo modelo preparado para 2024, a Apple estaria a preparar-se para testar de forma mais real o seu modem 5G. Esse terá sido a causa para que este iPhone SE fosse cancelado, por problemas com esse componente.

O iPhone SE, nos seus vários modelos, tem sido uma proposta que tem sido a escolha de muitos consumidores. Se os modelos com hardware mais elevado atraem uma camada de utilizadores mais focados nas suas caraterísticas, o modelo menos poderoso atrai com o seu hardware.

A marca teria preparada a renovação deste modelo já para 2024, seguindo o seu plano de novos lançamentos. Este iPhone SE 4 seria o momento para a Apple introduzir o modem 5G que está a preparar, tornando-o como um teste real e uma plataforma para a sua avaliação.

[Update] Qualcomm is the biggest winner of Apple’s cancelation of 2024 iPhone SE 4 / Qualcomm為Apple取消2024 iPhone SE 4的最大贏家https://t.co/5gSCGT7dAK — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023

Do que é agora avançado por Ming-Chi Kuo, é o próprio modem 5G que terá sido a causa para o cancelamento do lançamento deste novo iPhone SE. O modem 5G da Apple estará a apresentar problemas e tem várias falhas no seu desenvolvimento.

A Apple inicialmente estaria a pensar apresentar o seu modem 5G no iPhone 15, mas algumas falhas acabaram por levar a que fosse transferido para o iPhone SE 4. Agora tudo terá mudado novamente e este componente não tem data para apresentação.

Na verdade, há uma empresa que fica a ganhar com este cenário e com os problemas concretos do model 5G da Apple. Falamos da Qualcomm que assim se vai provavelmente manter mais alguns anos como a fornecedora do modem 5G para os diferentes modelos do iPhone.

Não fica claro nesta informação quais os problemas do modem 5G da Apple e como a empresa os está a conseguir ou não ultrapassar. Apenas existe a aparente certeza de que o iPhone SE 4 não chegará em 2024, se alguma vez vier a ser visto no mercado.