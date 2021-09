Tesla termina o seu programa de referência para QUASE tudo

Durante anos, a Tesla confiou no seu programa de referência para impulsionar a procura. A empresa não gosta de gastar dinheiro em marketing ou publicidade e, em vez disso, prefere confiar na sua base de clientes para promover os seus veículos e recompensá-los no processo.

Contudo, a empresa terminou agora, oficialmente, o seu programa de referência para tudo exceto para o Solar Roof.

Programa de Referência da Tesla

No centro do programa de referência, os novos compradores podem utilizar links de referência dos atuais proprietários ao comprar um novo Tesla e cada parte recebe prémios. No auge do programa, a Tesla estava a oferecer gratuitamente novos Roadsters aos proprietários que acumularam referências suficientes.

Um número impressionante de pessoas acabou por chegar a esse nível, e estima-se que a Tesla estaria a dar cerca de 80 novos Roadsters para além de dar descontos significativos a muitos mais.

Por isso, o CEO, Elon Musk, anunciou mais tarde que a Tesla está a acabar com o seu programa de referências devido a preocupações de custos associadas a todos esses Roadsters, que o fabricante de automóveis ainda tem de entregar. Acabou por não matar o programa, mas reduziu os prémios para 1.600km de Supercharging grátis em ambos os lados da transação.

Programa de referência está a terminar?

Ontem, dia 18 de setembro, a Tesla atualizou o seu website para acrescentar uma menção de que não está a aceitar referências para produtos de veículos.

No entanto, Tesla está a manter o programa de referência para o Solar Roof e até a aumentá-lo para 500 dólares de prémio por ativação do sistema:

Neste momento, as encomendas para o Solar Roof são elegíveis para o Programa de Indicação. Para ganhar prémios de Indicação, as encomendas para o Solar Roof (telhado solar) devem ser colocadas através do seu link de indicação único. Note que as referências não podem ser adicionadas após a realização de uma encomenda, e os prémios são concedidos após o sistema de Solar Roof receber do seu utilitário a permissão para operar na rede.

Referiu a empresa.

O Solar Roof era apenas uma pequena parte do programa de referência da Tesla e agora que é tudo o que resta dele, alguns estão a prever o fim da era deste programa.