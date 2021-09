Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Muse - Undisclosed Desires

Muse é uma banda britânica de rock de Teignmouth, Devon, formada em 1994. Os seus membros são: Matthew Bellamy (voz, guitarra e piano), Christopher Wolstenholme (baixo, voz secundária e teclado) e Dominic Howard (bateria e percussão).

O estilo dos Muse é um misto de vários géneros musicais, incluindo rock alternativo, música clássica e eletrónica. O grupo tornou-se, em 16 e 17 de junho de 2007, a primeira banda a esgotar o recém-reformado Estádio de Wembley em Londres.

A discografia da banda abrange oito álbuns de estúdio: Showbiz, lançado em 1999, seguido de Origin of Symmetry em 2001 e Absolution em 2003. O álbum de maior sucesso foi Black Holes & Revelations (2006) que garantiu ao grupo uma nomeação para os Mercury Prize e o terceiro lugar na lista de "Álbuns do Ano" da NME para 2006. A banda lançou o seu quinto álbum em setembro de 2009, intitulado The Resistance. Um sexto disco, chamado The 2nd Law, foi lançado em outubro de 2012. O sétimo, Drones, foi revelado em junho de 2015, e o oitavo, Simulation Theory, foi lançado três anos depois.

Os Muse conquistaram vários prémios ao longo da sua carreira, incluindo cinco MTV Europe Music Awards, cinco Q Awards, nove NME Awards, dois Brit awards, quatro Kerrang! Awards e um American Music Awards. Foram nomeados para seis prémios Grammy, ganhando dois na categoria de "Melhor Álbum de Rock" pelos discos The Resistance e Drones.

Até meados de 2016, a banda já vendera mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo.

