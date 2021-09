Rússia: Google suspende acesso às instruções de voto de Navalny

A Google bloqueou o acesso a duas listas e dois vídeos que apresentavam candidatos recomendados pelo oponente russo Alexei Navalny durante as eleições legislativas e regionais, que terminam hoje na Rússia.

Os partidários de Navalny já vieram apontar o dedo à empresa das pesquisas.

Informação estava disponível via Google Docs

Os apoiantes de Navalny acusaram na noite de sábado a Google de ter bloqueado no país essas duas listas de candidatos, publicadas no Google Docs, o serviço de processamento de texto online da empresa. O bloqueio foi também confirmado pelos jornalistas da AFP em Moscovo, uma vez que não conseguiram aceder a essa informação hoje de manhã.

No Twitter, a equipa adversária publicou também dois links para vídeos bloqueados no Youtube - propriedade do Google - nos quais também são citados candidatos indicados por Navalny. Quem tenta aceder a esses vídeos recebe a informação que o "conteúdo está bloqueado no domínio do seu país a pedido de estruturas governamentais".

A equipa de Navalny confirmou no sábado que recebeu instruções do Google para excluir as duas listas em questão, após um pedido nesse sentido do responsável de telecomunicações russo, Roskomnadzor. A Google ainda não prestou esclarecimentos.

Quase nenhum candidato anti-Putin foi autorizado a concorrer às eleições legislativas. Os apoiantes de Navalny estabeleceram uma estratégia chamada de "voto inteligente" destinada a apoiar o candidato em melhor posição para colocar em dificuldades o do partido no poder, Rússia Unida, acrescenta a AFP.

A aplicação permitiu saber em qual concorrente votar em cada circunscrição legislativa, mas também em dezenas de eleições autárquicas e regionais realizadas nos mesmos dias.

Na sexta-feira, a Apple e o Google acataram de imediato a lei russa e removeram a aplicação de telemóvel da oposição, acusados por Alexeï Navalny de "ceder à chantagem do Kremlin".

O Telegram de mensagens criptografadas, muito popular na Rússia, removeu também no sábado um software automático (bot) através do qual os eleitores podiam receber essas instruções de voto.