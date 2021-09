Empresas terão feito publicidade em sites que divulgaram desinformação sobre a COVID-19

Um novo relatório revela que empresas gigantes, como a Amazon e a Nike, foram apanhadas a fazer publicidade em websites que promoveram, durante a pandemia, desinformação acerca da COVID-19.

A investigação foi levada a cabo pelo Bureau of Investigative Journalism.

De acordo o Business Insider, empresas como a Amazon, Nike, Asos, Ted Baker, entre outras, foram apanhadas a fazer publicidade em alguns websites que divulgaram desinformação acerca da COVID-19. Mais do que isso, o relatório que fundamenta esta descoberta revela que a Amazon e a Nike, além de outras empresas, têm feito publicidade em sites que promoveram teorias da conspiração sobre a infeção que parou o mundo.

O Bureau of Investigative Journalism – uma iniciativa desenvolvida por jornalistas do Reino Unido – revela, na investigação levada a cabo por si, que as informações que circulam por alguns dos websites alegam que o novo coronavírus foi concebido por figuras de relevo, e demonstram, através de dados falsos, que as vacinas contra a COVID-19 têm custado muitas vidas.

Além disso, alguns dos websites afirmam, embora falsamente, que Bill Gates considera que a tecnologia mRNA utilizada nas vacinas desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer são “tóxicas”.

De acordo com o relatório, os anúncios das gigantes aumentaram exponencialmente em websites que divulgam este e outro tipo de desinformação relacionada com a COVID-19, acabando as empresas por financiar essas plataformas. De forma exata, o relatório inteira que os anúncios da Amazon foram vistos num total de 30 websites, sendo que os anúncios de empresas como a Nike foram avistados num total de 60.

Além das já mencionadas, também foi encontrada publicidade de empresas como eBay, Walgreens e Honda, bem como do Department of Veteran Affairs (DVA) dos EUA.

Se, por um lado, a Amazon e a Nike ainda não teceram qualquer comentário acerca do novo relatório, por outro, a Honda já informou, através do The Observer, que está atualmente a “trabalhar para determinar como é que a nossa publicidade pode ter aparecido nos websites em questão", garantindo que nunca irá suportar a divulgação de desinformação sobre a COVID-19.

Da mesma forma, também o DVA explicou que "o ritmo a que as novas informações e websites entram em linha diariamente torna extremamente difícil garantir que os nossos anúncios não aparecerão" nos websites de divulgação de desinformação. Ainda assim, informou que bloqueia “proativamente” os anúncios que surgem nesses websites.