Tesla tem um problema de roubos que nem o software pode resolver

A Tesla enfrenta um desafio de segurança fora do comum nos Estados Unidos. Não se trata de hackers nem de falhas de software, mas de camiões inteiros carregados de baterias a desaparecerem ainda dentro do perímetro da fábrica.

Segundo uma investigação da WIRED, a gigafactory da Tesla no Nevada tornou-se alvo recorrente de roubos de carga organizados.

Só em janeiro deste ano terão ocorrido pelo menos nove casos suspeitos de furto de camiões com baterias. Além disso, as autoridades locais estão a investigar pelo menos 17 casos de roubo de carga a envolver a Tesla e outras empresas no condado de Storey.

Um detetive do gabinete do xerife local não hesitou em classificar a situação como uma verdadeira "epidemia", sublinhando que os casos conhecidos representam provavelmente apenas uma fração do problema real.

Um negócio milionário para os criminosos

O roubo de carga não é exclusivo da Tesla, pois tem vindo a crescer de forma preocupante nos Estados Unidos. As perdas associadas a este tipo de crime quase duplicaram entre 2022 e 2024, custando às empresas norte-americanas cerca de 18 milhões de dólares por dia.

Baterias e componentes eletrónicos estão no topo da lista de alvos preferidos, tendo em conta o elevado valor de revenda.

No caso da Tesla, os criminosos terão explorado falhas no processo de verificação de transportadoras e, com recurso a identidades falsas e empresas de logística fictícias, conseguiram recolher as cargas antes de as transportadoras legítimas chegarem ao local.

Tesla reforça segurança

Em resposta a esta onda de furtos, a Tesla reforçou a segurança na gigafactory do Nevada, com verificações de identidade mais rigorosas para os motoristas que entram nas instalações.

De acordo com os investigadores, esta medida já terá contribuído para reduzir o número de tentativas de roubo bem-sucedidas.

O problema, no entanto, ultrapassa a Tesla. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei bipartidário destinado a reforçar a fiscalização contra o roubo organizado de mercadorias e a melhorar a coordenação entre as forças de segurança.