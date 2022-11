O Tesla Semi é ainda uma promessa que está por cumprir. Será o camião elétrico da marca de Elon Musk e promete revolucionar os transportes, tal como os restantes modelos fizeram para a adoção de outras formas de energia nas estradas.

Com a sua data de lançamento prestes a chegar, é hora de a Tesla mostrar o que o seu veículo pesado vale. Do que foi mostrado agora, será capaz de percorrer muitos quilómetros sem necessitar de carregar, o que eleva ainda mais as suas capacidades.

Uma viagem para mostrar as suas capacidades

Depois de ter sido apresentado em 2019, espera-se que seja já no início de dezembro que a Tesla fará as primeiras entregas do Semi. O camião tem já muitas encomendas e espera-se entre ao serviço de imediato em muitas das grandes empresas norte americanas.

Agora que está prestes a ser uma presença garantida nas estradas, é hora de a Tesla mostrar as reais capacidades do seu camião elétrico. As provas foram sendo ultrapassadas ao longo dos últimos anos e agora chegou uma das mais importantes.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs! — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Elon Musk: 800 km completamente carregado

Foi o próprio Elon Musk que revelou no Twitter a nova proeza que o Tesla Semi consegui completar há poucos dias. Na sua publicação, o patrão da empresa de carros elétricos anunciou que tinha sido completada uma viagem de cerca de 800 km.

Mais importante que a distância percorrida, o que está aqui a mostrar-se relevante é que a viagem foi realizada sem qualquer reabastecimento. O Tesla Semi estava carregado na sua capacidade máxima, cerca de 37 toneladas, e mesmo assim conseguiu percorrer a distância anunciada.

Quando chega o Tesla Semi às estradas dos EUA?

Tal como outras das propostas da Tesla, também o Semi tem estado a demorar ser uma realidade. Apresentado em 2019, o camião tem sofrido atrasos constantes e a chegar às estradas norte americanas. Para além de ser um elétrico, tem ainda algumas caraterísticas únicas em termos de design e de desempenho.

Ao conseguir percorrer agora 800 km sem necessitar de um abastecimento, prova mais uma vez as suas capacidades. Mostra de forma clara que será uma ferramenta importante para as empresas que o escolherem e que assim vão conseguir poupar, enquanto têm um impacto mínimo no ambiente.