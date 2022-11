Em 2022 foram registados mais de 500 acidentes com trotinetas

As trotinetas vieram para ficar e são extremamente úteis em muitas situações. No entanto, este tipo de veículos tem também gerado o caos, pois têm sido muitos os acidentes registados.

Entre janeiro e novembro, já se registaram quase 500 acidentes em Portugal originados por trotinetes.

Acidentes com trotinetas provocaram 395 feridos leves e 13 graves

A PSP alertou para um crescimento no número de vítimas que chegam às urgências e a Prevenção Rodoviária Portuguesa insiste numa alteração à lei.

A praga não é nova em Portugal e por isso é cada vez mais notória a “pressão” para serem criadas medidas de segurança. Entre janeiro e novembro deste ano, segundo a PSP, registaram-se 489 acidentes com trotinetas, que provocaram 395 feridos leves e 13 graves. Um número que quase duplicou face aos 289 acidentes que aconteceram em 2021.

Estes acidentes envolveram tanto os utilizadores de trotinetas elétricas, como também os condutores de outros veículos automóveis.

Nestes últimos quatro anos, os dados da PSP mostram que a condução negligente das trotinetas elétricas causou 1 044 acidentes em todo o país (fora aqueles que não foram participados às autoridades policiais).

Na cidade do Porto existe um regulamento que especifica de forma clara como deve ser feito o uso das trotinetas. Já em Lisboa, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, quer assinar em breve um memorando de entendimento com as operadoras para reduzir o número de trotinetas na cidade. Em Paris, a Câmara Municipal está a ponderar não renovar as licenças com as três operadoras de trotinetas. As licenças que a câmara tem com a Lime, Dott e Tier expiram já em 2023.