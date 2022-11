As novidades do WhatsApp nem sempre parecem ser lógicas ou ter uma utilidade. Foi isso que muitos entenderam com a uma das mais recentes melhorias apresentadas recentemente, criada para partilhar mensagens com o próprio utilizador.

A novidade estava já acessível a alguns utilizadores do WhatsApp e agora torna-se acessível a ainda mais contas. Finalmente todos podem usar a novidade de enviar mensagens a si próprios, sem terem de recorrer a alguns truques.

Enviar mensagens para o próprio

Apesar de não parecer muito lógico, muitos utilizadores optam por enviar mensagens a si próprios. Serve como um bloco de notas que pode registar mensagens, links, imagens e todo o tipo de elementos que podem ser usados mais tarde.

A forma de fazer a ligação sempre existiu, mas não era um processo simple e direto. Sabendo desta necessidade, o WhatsApp resolveu focar-se e criar uma forma rápida dos utilizadores poderem enviar mensagens para si mesmos dentro deste serviço e das suas apps.

Mais uma novidade do WhatsApp

A novidade estava já em testes e até acessível a alguns utilizadores, mas agora foi alargada. Passou a estar disponível de forma mais abrangente e com todos a poderem explorar a nova capacidade sem qualquer limite ou bloqueio.

Para usar a novidade, os utilizadores só precisam de procurar o seu próprio contacto na lista das novas conversas e abrir uma nova mensagem. Rapidamente vão ficar numa conversa com sigo próprios e assim deixar as mensagens ou os conteúdos que quiserem.

WhatsApp vai continuar a melhorar

Caso o utilizador volte à conversa, encontrará ali todas as mensagens que enviou antes, para assim ter um histórico de registos. Para ajudar a identificar a conversa, o utilizador terá no topo uma mensagem que informa que está a enviar mensagens para si mesmo.

Com a novidade o WhatsApp vai ser ainda mais ajustado ao utilizador e pode ser usado como uma ferramenta mais dedicada. A nova área dá a todos a possibilidade de ser usado como um bloco de notas ou um repositório de ficheiros, acessível em qualquer lado e em qualquer dispositivo, sem truques (wa.me/numerotelefone) ou extras.