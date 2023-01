Tesla quer investir 3,6 mil milhões de dólares para expandir a produção em Nevada

A Tesla é um nome que dispensa apresentações, sendo a marca mais sonante no mercado dos veículos elétricos. Mas a empresa de Elon Musk não baixa os braços e procura constantemente novos projetos para crescer.

Desta forma, segundo as mais recentes informações, a Tesla tem planos para investir cerca de 3,6 mil milhões de dólares e expandir a sua produção no estado norte-americano de Nevada. Esta expansão será destinada à produção do seu camião Semi e também às células de bateria.

Tesla quer alargar a sua produção em Nevada

De acordo com as informações divulgadas pela Reuters, a Tesla disse nesta terça-feira (24) que vai investir mais de 3,6 mil milhões de dólares para expandir as suas instalações da Nevada Gigafactory com duas nova fábricas. Uma delas será destinada à produção em massa do camião Tesla Semi, cuja chegada está bastante demorada pois este veículo era esperado em 2019, e outra será para o fabrico das células de bateria 4680.

Os detalhes indicam que a nova fábrica de células teria a capacidade de produzir baterias suficientes para 2 milhões de veículos ligeiros por ano. A célula 4680 é a grande esperança da Tesla para conseguir atingir o objetivo de reduzir em metade os custos da bateria ao mesmo tempo que aumenta a produção de baterias em cerca de 100 vezes neste ano de 2023.

Estima-se que as duas novas fábricas consigam empregar cerca de 3.000 pessoas. Atualmente é a Panasonic quem fornece as células de bateria para a gigafactory e depois a Tesla monta-as nas suas instalações.

Com este investimento, a Tesla também promove a produção das células 4680, tendo já aumentado a mesma nas suas fábricas em Fremont (Califórnia) e Austin (Texas).

Relativamente aos camiões elétricos Tesla Semi, a empresa entregou finalmente o primeiro exemplar aos seus clientes no final do ano de 2022. Este veículo conta com uma bateria enorme de 1MW, o que garante uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 20 segundos, algo impressionante para um camião que consegue rebocar até 36 toneladas. Já no que respeita ao carregamento, a empresa de Musk garante que o Tesla Semi carrega até 80% em apenas 30 minutos.