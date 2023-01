Garmin recebeu a aprovação da FDA para a sua aplicação de ECG

Um dos maiores trunfos dos smartwatches são os sensores dedicados à monitorização dos sinais vitais e informações de bem-estar. É a pensar nesse argumento que a Garmin trabalha há algum tempo na sua app de ECG. Assim, a empresa americana recebeu esta semana autorização do regulador americano, a FDA, para usar o seu software de eletrocardiograma de forma legal.

De acordo com a apresentação, o pedido da Garmin foi recebido o ano passado em junho e foi aprovado esta semana.

Garmin entra no clube do ECG

Após 4 anos da Apple ter recebido a provação do regulador para uso da sua tecnologia ECG no Apple Watch, a Garmin entra também nesse clube.

A empresa junta-se a um grupo selecionado de empresas que lançaram wearables que oferecem uma funcionalidade de ECG aprovada pela FDA.

A Apple foi a primeira empresa a receber a autorização do ECG em 2018. Depois da Samsung e da Fitbit, a Garmin junta-se agora a este leque que irá incluir esta nova funcionalidade nos smartwatches.

As patentes recentes da Garmin (#11350869 publicado a 7 de junho de 2022) oferecem alguma visão de como a Garmin planeia introduzir esta funcionalidade nos seus relógios.

Segundo o atual registo da Garmin na FDA, não é claro se a empresa tentou obter autorização para a deteção fibrilhação auricular ou se existem outros registos em preparação para a saúde do coração.

Garmin domina mercado smartwatch topo de gama para desporto

Embora a Apple domine o mercado smartwatch com uma quota de mercado de 36,1%, seguida de perto pela Samsung com 10,1%, a pesquisa Counterpoint estimou em 2022 que a Garmin tem na realidade a maior quota do mercado de relógios inteligentes de preço alto, onde os smartwatch são vendidos no retalho por mais de 500 dólares.

A última série Apple Watch Ultra foi especificamente concebida para abordar este lucrativo mercado onde a Garmin tem sido líder.

Embora o Ultra seja um fantástico smartwatch com muitos novos sensores e funcionalidades, ainda lhe faltam características que são obrigatórias para os atletas outdoor, tais como o mapeamento topográfico offline e uma bateria com autonomia para mais de uma semana.

Tem havido rumores de que a Apple trabalha para expandir a duração da bateria do próximo Ultra, mudando para dispositivos de visualização microLED. Dito isto, a autorização de utilização das app ECG Garmin poderá ser um enorme catalisador para a empresa, que entrará ainda mais num mundo onde a Apple domina há muitos anos.

