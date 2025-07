Tesla Model Y caiu e perdeu o título de carro mais vendido no mundo

O ímpeto com que o Model Y da Tesla conquistou o mercado prometia que este domínio iria durar alguns anos. Assumiu rapidamente o topo das vendas globais e ultrapassou modelos que sempre estiveram a dominar o mercado. Agora, isso mudou e o Model Y foi ultrapassado pelo Toyota RAV4, que assim recupera o domínio.

Toyota RAV4 é carro mais vendido no mundo

O Toyota RAV4 ultrapassou o Tesla Model Y como o automóvel mais vendido no mundo, de acordo com novos números do analista automóvel da JATO Dynamics, Felipe Munoz. Segundo os dados apresentados, o Toyota RAV4 superou o Tesla Model Y em vendas globais em menos de 3.000 automóveis.

Os números revelados agora colocam o RAV4 no topo, com 1.187.000 vendas a nível global em 2024. Este valor traz um aumento de 11 por cento em relação ao ano anterior, à frente das 1.185.000 vendas do Modelo Y, representando uma queda de 3 por cento nas vendas. É o inverso da ordem do ano passado, que viu o Model Y no topo com 1.223.000 vendas e o RAV4 em segundo com 1.075.000.

Como é salientado, o resultado de 2024 é impressionante, considerando que o RAV4 está no último ano da geração atual. Espera-se um novo modelo que chegará em 2026, incluindo um RAV4 híbrido plug-in. O RAV4 também superou o Model Y atualizado, embora a Tesla tenha apontado uma pausa na produção entre o antigo e o novo Model Y como impacto nas vendas em 2024 e no início de 2025.

Tesla Model Y caiu e perdeu este título

Atrás da dupla líder estava outro Toyota, o Corolla Cross, com um salto de 18 por cento para 859 mil vendas, somente 5 mil à frente do Honda CR-V. Ambos ficaram bem à frente do quinto classificado, o Toyota Corolla, com 697 mil vendas, com o Toyota HiLux a seguir e depois o Ford F-150.

Impressionantemente, o fabricante chinês BYD ficou entre os dez primeiros, com a sua berlina Qin a subir da 12.ª posição em 2023 para ficar atrás do Toyota Camry em oitavo e do Tesla Model 3 em nono. Os números de vendas agora apresentados baseiam-se em dados de 153 mercados que cobrem 99 por cento das vendas globais de automóveis novos.

Esta é uma situação quase inevitável que tem sido vista ao longo do tempo. As vendas da Tesla têm abrandado e a marca tem coloca menos veículos no mercado. Ainda assim, os elétricos não têm parado de crescer e são uma presença cada vez mais constante nestas tabelas, em posições de destaque.