Tesla lidera queda nos valores dos carros usados, segundo uma análise

Após analisar mais de 1,9 milhão de carros usados de um a cinco anos vendidos em fevereiro de 2024 e 2025, a iSeeCars concluiu, de entre outras coisas, que os preços dos modelos a gasolina e híbridos usados permanecem estáveis, apesar de os valores dos veículos elétricos continuarem a cair.

Segundo Karl Brauer, analista executivo da iSeeCars, "o preço médio dos automóveis usados com um a cinco anos mudou menos de 1000 dólares no último ano".

Além disso, "não há indicação de que os preços cairão dos seus níveis atuais ao longo de 2025 e, com a aproximação das taxas, o preço dos carros novos e usados pode aumentar potencialmente".

A análise da americana iSeeCars concluiu que, ao mesmo tempo que os modelos a gasolina e híbridos se mantêm estáveis, os veículos elétricos usados continuam a perder valor.

Os preços dos veículos elétricos usados caíram entre 15% e 20% todos os meses nos últimos seis meses. Isso coloca o preço médio de um elétrico usado de um a cinco anos em 32.198 dólares, ou 917 dólares acima do preço do veículo a gasolina médio de 31.281 dólares.

Segundo a análise, o preço médio dos carros usados de um a cinco anos caiu para 29.651 dólares, em dezembro de 2024, tendo subido acima de 31.000 dólares, em janeiro e fevereiro.

Citando a iSeeCars, "os dados de mercado da Lease End mostram um número crescente de pessoas que compram os seus veículos em regime de leasing no final do contrato, limitando a oferta de veículos usados".

Sem uma grande mudança na oferta ou na procura, os preços dos veículos usados manter-se-ão em torno dos 30.000 dólares num futuro próximo. Uma queda nas taxas de juro pode aumentar a procura de veículos usados, mas uma mudança para baixo na confiança do consumidor irá reduzi-la, e ambos os elementos podem desempenhar um papel no preço dos carros usados este ano.

Explicou Brauer.

Carros usados da Tesla registam maior queda

Quando classificados por marca, os modelos usados da Tesla perderam 13,6% de valor, em média, no ano passado, mais do que qualquer outra fabricante. Na perspetiva da iSeeCars, há alguns fatores a motivar esta queda:

Queda de preços dos veículos novos da Tesla;

Envelhecimento da linha de produtos;

Estagnação da procura de veículos elétricos novos e usados.

Depois da Tesla, segue-se a Maserati, com 10,6%, a Chrysler, com 7,6%, a Chevrolet, com 6,5%, e a Genesis, com 4,8%.

Conforme explicado por Brauer, várias marcas tradicionais e premium registaram grandes quedas nos preços dos carros usados, no ano passado, em termos de percentagem. Contudo, "apenas a Tesla e Maserati perderam mais de 5000 dólares em valor em dólar".

Entretanto, entre os 10 carros usados com maiores quedas de preços, estão o Porsche Taycan, que perdeu 26,5% do seu valor no último ano, seguido do BMW Série 5 híbrido e dos Tesla Model S e Y, que perderam mais de 15%.

Estas quedas traduzem-se em milhares de dólares de perda de valor para os proprietários e numa oportunidade de compra para os clientes de modelos usados.

Qual a situação dos carros elétricos?

O preço dos veículos elétricos usados estava a cair cerca de 30% a cada mês no primeiro semestre de 2024. No entanto, nos últimos seis meses caiu entre 15% e 20%.

Estas quedas são ainda maiores do que as que se verificam nos preços dos modelos a gasolina e híbridos, tornando os elétricos potenciais alternativas para os compradores de automóveis usados.

Não é fácil encontrar um bom negócio no atual mercado de automóveis usados, mas se um veículo elétrico puder servir as suas necessidades de transporte pessoal, a maioria dos modelos usados baixou substancialmente de preço no último ano, especialmente em comparação com os modelos a gasolina e híbridos.

Afirmou Brauer.

Tal como os automóveis a gasolina, os preços globais dos veículos híbridos estão a manter-se estáveis em cerca de 30.000 dólares, mas, ao contrário dos elétricos, os preços dos veículos híbridos variam entre uma descida de 16% e um aumento de 7%, com vários modelos a ganharem valor no último ano.

Segundo a iSeeCars, contrariamente ao salto de um sistema de propulsão a gasolina para um sistema de propulsão elétrico, os híbridos não exigem qualquer mudança no estilo de vida dos condutores.

Aparentemente, os consumidores continuam a adotar a tecnologia híbrida, uma vez que o seu custo diminuiu e a disponibilidade em várias categorias de veículos aumentou.