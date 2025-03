Google lança Beta 3 do Android 16! Sistema está finalmente pronto para todos testarem

O Android 16 continua a avançar rumo ao seu lançamento previsto para junho. Desde que o programa beta do Android 16 começou em janeiro, a Google tem dito que a mais recente versão do Android entraria na fase de estabilidade da plataforma em março. Estes são os passos necessários para que a próxima versão do Android fique acessível em breve e a prova surge com o Android 16 Beta 3.

Março chegou, e a Google cumpriu o seu cronograma. O Android 16 Beta 3 está disponível agora e, com ele, segundo a Google, todos os comportamentos das aplicações são finais. Isso significa que os programadores terão agora uma visão completa de como as suas aplicações irão interagir com a versão estável do Android 16 quando esta for lançada no final deste ano.

Na verdade, sabia-se com antecedência que esta Beta seria lançada. A Google anunciou publicamente há dias, através da conta de Twitter do Android Developers, que o novo lançamento seria lançado hoje. As versões beta anteriores do Android 16 incluíam atualizações que eram quase inteiramente destinadas aos programadores de aplicações.

A Beta 1 introduziu novas funcionalidades para tornar as aplicações mais adaptáveis ​​em diferentes formatos de ecrã, e a Beta 2 introduziu uma série de atualizações de câmaras de back-end. A Beta 3 traz novas ferramentas para os programadores, como a capacidade de testar a funcionalidade de Proteção de Rede Local em desenvolvimento, que dará aos utilizadores mais controlo sobre quais as aplicações que podem descobrir dispositivos nas suas redes locais "numa versão futura do Android".

Mas também há alguns novos recursos orientados para o utilizador que chegam com esta nova versão do sistema da Google. Em primeiro lugar, há uma nova funcionalidade de contorno de texto que visa tornar o Android mais fácil de usar para pessoas com baixa visão.

O Android 16 Beta 3 também apresenta suporte para o Auracast. É uma ferramenta de áudio Bluetooth que permite que vários conjuntos de auscultadores e aparelhos auditivos compatíveis sintonizem o áudio partilhado a partir de uma única fonte. Esta funcionalidade deverá ser eventualmente suportada em locais públicos, como estações de trânsito e estádios, para auxiliar os utilizadores a ouvir anúncios importantes ou conteúdos de entretenimento com maior clareza.

O Android 16 Beta 3 está disponível a partir de hoje para dispositivos qualificados para o programa Android 16 beta. A lista inclui todos os smartphones Pixel desde o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro. Quem já estiver inscrito na versão beta, receberá a atualização automaticamente. Quem ainda não está inscrito e quer experimentar, basta aceder ao site do Programa Android Beta da Google e inscrever-se.