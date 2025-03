Google traz novos bloqueios ao YouTube! Depois da publicidade, o alvo é o download de vídeos

Durante anos, a política do YouTube relativamente aos utilizadores que violam as regras tem sido permissiva. Perdeu algum dinheiro em troca do crescimento da plataforma. Mas a situação mudou, e a Google, começa a exigir um maior desempenho económico ao YouTube. Como resultado, assistimos a decisões controversas, especialmente contra os bloqueios de anúncios do YouTube. Agora há novidades.

A posição do YouTube é agora clara e ou se vê os anúncios, ou se compra o YouTube Premium. Para garantir que só existem estas duas opções, a empresa começou a bloquear ou comprometer a experiência dos utilizadores que utilizam formas de bloqueios de anúncios. Mas este não é o único objetivo da empresa, que está agora atrás das apps de download de vídeos do YouTube.

Alguns utilizadores repararam que o YouTube está agora a adicionar proteção contra cópia a todos os vídeos acedidos pela interface do YouTube TV. Isso não seria um problema se não fosse a forma de muitas apps e extensões aproveitarem o YouTube TV para oferecer downloads de vídeos para visualização offline.

O primeiro projeto a realizar esta mudança é o yt-dlp, o downloader de vídeos da Internet mais popular. Não é à toa que muitas das aplicações mais descarregadas são, na verdade, baseadas no código-fonte do yt-dlp. Isto fez com que o yt-dlp se tornasse o alvo número um do YouTube, tendo sido atacado em diversas ocasiões. O projeto original foi banido do GitHub por “contribuir para a violação de direitos de autor”.

O último ataque do YouTube centra-se na forma como o yt-dlp funciona. Para obter os ficheiros de vídeo, o programa não usa o site, mas liga-se fazendo-se passar por um cliente do YouTube TV. Agora, alguns utilizadores repararam que os clientes do YouTube TV exibem vídeos com DRM (proteção contra cópia), causando erros de download.

Como resultado, os utilizadores afetados por esta alteração não conseguem descarregar vídeos do YouTube, uma vez que o yt-dlp e os programas baseados no mesmo código apresentam uma mensagem de erro. Indica que o vídeo está protegido. Apenas um pequeno número de utilizadores vê ainda este erro, indicando que o YouTube pode estar a realizar uma experiência para ver como esta mudança afeta o utilizador.

Aplicar proteção contra cópia aos vídeos do YouTube pode ser uma decisão controversa para a Google. É evidente que o YouTube quer proteger o conteúdo protegido por direitos de autor. Além disso, muitos descarregam vídeos para ignorar os anúncios que aparecem. Por outro lado, é inegável que o YouTube é também utilizado como plataforma de partilha gratuita de vídeos e que oferece conteúdos livres de direitos de autor ou licenciados gratuitamente.