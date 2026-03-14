Atenção aos radares de velocidade “escondidos” na próxima semana
Em Portugal há radares de velocidade por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em março de 2026. Saiba os locais, datas e horas.
Radares da PSP: março de 2026
Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.
Aveiro
- 17-mar · 09h00–12h00 · Avenida do Emigrante – Furadouro, Ovar
- 23-mar · 09h00–12h00 · R. Fundões – São João da Madeira
- 24-mar · 08h00–12h00 · Avenida da Europa – Aveiro
- 24-mar · 09h00–12h00 · R. Circunvalação – Santa Maria da Feira
- 25-mar · 09h00–12h00 · Avenida 32 – Espinho
Beja
- 16-mar · 09h00–12h00 · Rua Zeca Afonso – Beja
- 26-mar · 09h00–12h00 · Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
Braga
- 19-mar · 10h00–12h00 · Av. António Macedo – Braga
- 20-mar · 08h30–11h30 · Circular de Barcelos
- 27-mar · 18h00–20h00 · Av. Miguel Torga – Braga
Bragança
- 17-mar · 08h00–13h00 · Nacional 15 – Mirandela
- 20-mar · 08h00–13h00 · EN 15 – Quinta de São Lourenço, Bragança
- 30-mar · 08h00–13h00 · Rua de Vinhais – Bragança
Castelo Branco
- 18-mar · 09h00–13h00 · Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
Coimbra
- 16-mar · 09h30–12h30 · Av. da Lousã
- 31-mar · 09h30–12h30 · IC2 N/S
Évora
- 18-mar · 15h00–17h30 · CM 1094 – Estrada do Bairro de Almeirim
- 19-mar · 10h00–12h30 · ER 114 – Estrada de Arraiolos
- 26-mar · 14h30–16h30 · Bairro da Comenda – Estrada Redondo
- 27-mar · 10h00–12h30 · Av. Rainha Santa Isabel – Estremoz
Faro
- 24-mar · 09h00–12h00 · Avenida São Lourenço da Barrosa
- 25-mar · 09h00–12h00 · Avenida Dr.º Gordinho Moreira
Guarda
- 23-mar · 09h00–13h00 · Via da Cintura Externa – Guarda
- 24-mar · 09h00–13h00 · Via da Cintura Externa – Guarda
Leiria
- 16-mar · 14h00–17h00 · Estrada da Nazaré – Marinha Grande
- 17-mar · 14h00–17h00 · Rua Albergaria dos Doze – Pombal
- 19-mar · 13h30–16h30 · Av. Comunidade Europeia – Leiria
- 23-mar · 09h00–12h00 · EN 114-1 – Caldas da Rainha
- 26-mar · 09h00–12h00 · Av. Monsenhor M. Bastos R. de Sousa – Peniche
Lisboa
- 16-mar · 08h00–18h00 · Acesso ao Terminal 2 – Aeroporto de Lisboa
- 18-mar · 08h30–12h30 · Rua Almirante Gago Coutinho – Odivelas
- 18-mar · 14h00–18h00 · Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha
- 20-mar · 08h30–11h30 · EN 250.1 – Baratã – Algueirão, Sintra
- 20-mar · 13h30–16h00 · Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz
- 20-mar · 20h00–24h00 · EN 10 – Alhandra (sentido Alverca)
- 26-mar · 09h00–16h00 · Estrada dos Salgados – Amadora
- 27-mar · 14h00–17h00 · Avenida da Índia – Lisboa
Madeira
- 19-mar · 09h00–13h00 · Rua Eng. Santos Costa – Machico
- 20-mar · 09h30–13h00 · VE1 Sítio dos Moinhos–Faial, Santana
- 27-mar · 08h30–10h30 · VR1 – Caniço
Portalegre
- 16-mar · 08h00–11h00 · Avenida Francisco Fino – Portalegre
- 17-mar · 09h00–11h00 · Avenida Dia de Portugal – Elvas
- 24-mar · 08h00–11h00 · Avenida de Badajoz – Portalegre
- 25-mar · 09h00–11h00 · EN 373 – Elvas
Porto
- 17-mar · 08h00–15h00 · Est. Circunvalação – Porto
- 18-mar · 08h00–15h00 · Av. Eng. Duarte Pacheco – Valongo
- 20-mar · 08h00–15h00 · E.M. 556 – Santo Tirso
- 25-mar · 13h00–20h00 · Av. Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos
- 27-mar · 13h00–20h00 · Avenida D. João II – O. Douro, VN Gaia
- 30-mar · 08h00–16h00 · Av. D. João I – Águas Santas, Maia
Santarém
- 17-mar · 08h00–12h00 · Rua Eng. Ferreira Mesquita – Entroncamento
- 20-mar · 08h00–12h00 · EN da Barreira Alva – Torres Novas
- 23-mar · 08h30–12h30 · R. Maria de Lurdes Infante da Câmara
- 25-mar · 08h00–12h00 · Av. de Aljubarrota – Abrantes
- 25-mar · 09h00–12h00 · Rua Escola de Regentes Agrícolas
Vila Real
- 18-mar · 08h00–10h00 · Avenida da Unesco – Vila Real
- 25-mar · 14h00–17h30 · Av. do Tâmega – Chaves
- 26-mar · 08h00–10h00 · Rua Gaspar Sameiro – Vila Real
Viana do Castelo
- 25-mar · 10h00–12h00 · Avenida Paulo VI – Darque
Viseu
- 16-mar · 08h15–11h15 · Av.ª da Europa – Viseu
- 17-mar · 08h00–11h00 · Avenida Dom Egas Moniz – Lamego
- 24-mar · 08h00–11h00 · Avenida Dom Egas Moniz – Lamego
Açores
- 16-mar · 08h00–16h00 · Av. Alberto I Príncipe do Mónaco / C. Meio
- 19-mar · 16h00–24h00 · Avenida Natália Correia – Ponta Delgada
- 25-mar · 08h00–16h00 · ER 1-1 – Terreiro das Covas, Angra
- 27-mar · 08h00–16h00 · ER 1-1 – Grota do Vale, Angra
- 30-mar · 08h00–12h00 · ER 1 – Castelo Branco, Horta (Faial)