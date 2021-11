Tesla irá adotar um ritmo de entregas mais consistente e eficiente

Contrariamente à maioria das marcas de automóveis presentes no mercado, a Tesla não possui concessionários, pelo que, desde o início, vende os seus carros elétricos diretamente aos clientes. Este método não tem resultado da melhor forma e, por isso, Elon Musk anunciou que vai alterar a sua estratégia.

Os veículos da Tesla começarão a ser entregues de forma mais consistente e eficiente.

A Tesla é diferente das restantes fabricantes da indústria automóvel em muitos aspetos. Por exemplo, contrariamente à maioria, não possui uma rede de concessionários, tratando das vendas diretamente com os clientes. Ora, este modelo de venda direta pressupõe que os carros pertencem à fabricante até ao momento da entrega ao cliente.

Por depender da entrega dos carros para receber o pagamento, o tempo de trânsito é um fator muito importante a ter em consideração. Isto, porque a Tesla assume todos os custos de produção e não recebe qualquer dinheiro até o carro chegar ao cliente. Por esta razão, a fabricante procura produzir os veículos para exportação na fábrica de Fremont e na Gigafactory de Shanghai no início do semestre, e os locais mais tarde.

Portanto, o final dos trimestres é atribulado, pois os funcionários apressam-se para garantir que os veículos são entregues. Se assim não for, a fabricante acaba financeiramente prejudicada. Mais do que o impacto financeiro, a estratégia atual tem um impacto negativo na experiência do cliente.

Nesse sentido, Elon Musk anunciou que, por forma a reduzir essas “ondas de entregas” e tudo o que delas advém, a Tesla alteraria a sua estratégia.

Ainda teremos uma grande onda de entregas nas últimas semanas de dezembro, uma vez que ainda não temos um grande volume de produção nem na Europa nem no Texas, o que significa muitos carros em navios da China para a Europa e por camião e/ou comboio da Califórnia para a Costa Leste até ao final do trimestre, mas, no entanto, este é o momento certo para começar a reduzir a dimensão da onda a favor de um ritmo de entrega mais consistente e eficiente.

Disse Elon Musk, num e-mail enviado aos seus funcionários.

Desta forma, o CEO da Tesla pretende que as encomendas não se acumulem no final de cada trimestre e, consequentemente, a empresa, os funcionários e os clientes não sejam prejudicados.

Leia também: