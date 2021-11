Apple prepara-se para roubar liderança à Samsung no segmento dos smartphones

A Apple tem no quarto trimestre de cada ano o seu melhor período de vendas. Isto tem uma razão de ser, esta é a altura de lançamento do seu mais prestigiado produto, o iPhone. Como tal, com base nos dados disponibilizados pela cadeia de fornecimentos ao nível da produção de smartphones, as previsões apontam para que a participação de mercado do iPhone no quarto trimestre de 2021 chegue a 23,1%.

Estes valores conferem um aumento de 15,9% no último trimestre, o suficiente para assumir de forma convincente o primeiro lugar, atirando a Samsung para a segunda posição.

Apple ataca o primeiro lugar depois de ter conquistado o segundo

Apesar da empresa de Cupertino ter apresentado uma receita de 83,4 mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano, o que proporcionou um crescimento de 29% face ao ano anterior, a verdade é que os resultados foram abaixo da expectativa. Assim, estão a ser depositadas todas as esperanças no último período do ano.

Segundo a TrendForce este continua a ser um período conturbado no que toca à escassez de componentes o que tem restringindo as vendas de smartphones em geral. No entanto, o lançamento do iPhone 13 da Apple foi claramente um grande sucesso.

Com o lançamento de quatro novos modelos de smartphones da série iPhone 13 no último trimestre de 2021, foi registado um aumento de produção, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, no que respeita aos equipamentos Apple. Este crescimento foi na ordem dos 22,6% para 51,5 milhões de unidades. Assim, com este resultado nesse trimestre, a Apple também conseguiu subir para o segundo lugar no ranking global.

Natal é a quadra preferida da Apple para as vendas

A Samsung tem visto o seu primeiro sólido lugar a ser disputado, com a Xiaomi a aproximar-se. De referir que, nalguns mercados e nalguns períodos de tempo, a empresa chinesa ficou mesmo em primeiro lugar do pódio.

No entanto, a Apple tem na época natalícia a oportunidade ideal para se tornar a marca mais vendida a nível mundial. Há que referir que para tal, tem vindo a adotar uma estratégia inteligente, principalmente no que toca aos componentes, tendo reduzido a produção de iPads para não deixar de fornecer iPhones, garantindo a resposta à procura.

Como resultado, a Apple teve um aumento de vendas, no último trimestre, de 15,9% e neste, que entra no último mês, de 23,2%. Isso será o suficiente para ultrapassar a Samsung, para assumir a liderança geral no mercado global de smartphones.

Um dado interessante deixado na análise da TrendForce é o impacto que se espera que o novo iPhone SE com 5G venha a ter nas contas da empresa de Cupertino para o primeiro trimestre de 2020. Conforme é referido, o volume de produção para 2022 está previsto chegar a 25 - 30 milhões de unidades do SE de terceira geração.