Tesla iniciou produção na China com 3000 unidades por semana

A doença COVID-19 na China parece estar controlada. Pelo menos, os indícios que nos chegam assim parecem mostrar. Um desses indícios é a fábrica da Tesla que voltou a produzir os seus carros elétricos.

Segundo as informações, nesta fase a gigafábrica irá produzir 3 mil carros por semana.

China terá resolvido o problema da COVID-19

Várias informações dão conta que muitas unidades industriais estão a voltar a produzir. Recentemente foi notícia que o Grupo PSA estava a reativar as suas atividades na China, tendo em conta que em Espanha tudo está praticamente parado.

A Toyota, por exemplo, também reabriu a sua fábrica em Guangzhou (China). Assim, não surpreende que um terceiro fabricante esteja de volta ao normal no país asiático. A Tesla reiniciou a produção na China com 3000 unidades por semana.

Tesla trava nos Estados Unidos e acelera na China

A doença provocada pelo novo Coronavírus está a parar os Estados Unidos. Nesse sentido, a fabricante de carros elétricos retomou a sua atividade na China após vários meses parados.

A dura realidade que já se conhece da terra de Trump mostra que o país está a parar. A empresa de Elon Musk de Fremont, Califórnia, fechou esta semana. Como tal, a produção está a ser reiniciada no outro lado do planeta.

De acordo com várias informações, o stock de veículos que a Tesla possuía na sua fábrica na Califórnia está a ser drasticamente reduzido à medida que o fabricante atende à procura e há 5 dias que não produz nenhuma unidade.

No entanto, a fábrica em Xangai retomou as operações esta semana após a interrupção causada pelo Ano Novo Chinês e a expansão da COVID-19. Nesse período de interrupção temporária da produção, a empresa aproveitou a oportunidade para atualizar as linhas de produção e, assim, aumentar a taxa de fabrico, o que permitirá, segundo fontes locais, a capacidade de produção semanal da fábrica passar de 2000 para 3000 unidades.

