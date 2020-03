COVID-19: Espanha começa a seguir smartphones para monitorizar doença

As estratégias para combate à COVID-19 são poucas tendo em conta o cenário que se vive no mundo. No entanto, há muito a ser feito e muito que pode vir a ser colocado em prática.

Face à calamidade que está a acontecer na vizinha Espanha, o Governo Espanhol revelou que vai começar a seguir smartphones para avaliar expansão da COVID-19.

A estratégia não é propriamente uma novidade, pois já está a acontecer em outros países. Em tempo de “guerra” é preciso colocar no terreno estratégias militares.

Segundo informações que nos chegam dos canais espanhóis, o Governo Espanhol vai colocar em prática o “rastreamento” dos telefones móveis da sociedade.

O objetivo é lutar contra o novo Coronavírus em várias frentes. Para realizar tal operação, o Governo irá contar com a colaboração das operadoras do país. Com esta informação, o Governo vai conseguir controlar (de certa forma) quem está a circular.

Além disso, será também uma forma de monitorizar pacientes que estão a tratar a COVID-19 em casa.

Apesar de todas as medidas drásticas aplicadas pelo Governo, os números de Espanha revelam bem o que se passa naquele país. A par de Itália, Espanha regista diariamente centenas de mortes e o número total de casos ronda os 79 mil. Segundo dados recentes, o número de mortes em Espanha já ultrapassou os 6,5 mil.