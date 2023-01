Tesla cai num penhasco de 76 metros, fica destruído mas passageiros sobrevivem (vídeo)

A Tesla é muitas vezes apontada como tendo fraco material de construção, mas os factos que agora mostramos podem contradizer totalmente esse "mito urbano". Num acidente onde pouco sobrou do carro, os 4 ocupantes saíram com vida, depois de se despenharem num penhasco com 76 metros.

Dois passageiros adultos tiveram ferimentos graves e as duas crianças tiveram ferimentos leves a moderados. O condutor é suspeito de atirar o carro para o penhasco intencionalmente!

Tesla poderá ter sido atirado para o precipício para matar ocupantes

A qualidade dos veículos que circulam nas estradas é colocada à prova constantemente e temos visto acidentes do mais variado espectro. Este é ainda mais medonho, visto como ficou o elétrico com 4 pessoas dentro.

O acontecimento conta-se de forma rápida. O Tesla tinha quatro passageiros dentro quando, supostamente, caiu do alto penhasco em Devil's Slide, Califórnia. Havia dois adultos e duas crianças no seu interior. Os socorristas consideraram um milagre que alguém pudesse sobreviver a tal acidente.

Os adultos tiveram ferimentos mais graves e foram levados de avião para o hospital. Enquanto isso, as crianças, de quatro e nove anos, tiveram apenas lesões "leves a moderadas".

De acordo com relatórios, o acidente ocorreu às 10:50, hora local, de segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. O Tesla parece ter deixado a estrada na auto-estrada 1 a sul do túnel Tom Lantos. As autoridades deixaram claro neste momento que as tecnologias de condução automatizada de Tesla não estão a ser responsabilizadas pelo incidente. Em vez disso, parece que o condutor do Tesla terá agido intencionalmente para fazer o carro cair no penhasco.

As autoridades assumiram o pior depois de verem o estado do carro, embora se tenham apercebido de que havia, de facto, sobreviventes, o que motivou um rápido esforço de salvamento. O tempo estava mau, e acabou por ser muito difícil chegar aos veículos e levar os passageiros feridos para fora.

Foi necessário vários helicópteros e um planeamento meticuloso para manter os socorristas a salvo de danos. Os adultos foram levados para um centro de trauma, onde se encontram atualmente em recuperação.

Segundo Brian Pottenger, do Corpo de Proteção contra Incêndios Costeiros da Califórnia (CFPD, na sigla em inglês), referiu aos meios de comunicação social que este tipo de acidente é algo que acontece demasiadas vezes na área. Ele acrescentou, "isto não foi nada menos do que um milagre de terem sobrevivido".

Com base nas provas recolhidas, os investigadores desenvolveram uma causa provável para acreditar que este incidente foi um ato intencional.

Afirmou a patrulha rodoviária do estado num comunicado à imprensa na terça-feira.

O condutor, natural de Pasadena, Califórnia, foi detido e é suspeito de tentativa de homicídio e abuso infantil. No entanto, só será formalmente detido na prisão de San Mateo depois de ter alta do hospital.