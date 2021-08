Tesla afirma que os seus carros perdem apenas 10% da capacidade da bateria após 320 mil km

A Tesla mudou a forma como a humanidade olha para o futuro da indústria automóvel. Os seus elétricos estimulam o próprio mercado automóvel a evoluir sem combustíveis fósseis, apesar de ainda ser a bateria, no que toca à autonomia e durabilidade, o calcanhar de Aquiles destes carros. O mundo da tecnologia evolui permanentemente e é a própria empresa de Elon Musk que revela um dado promissor. Os seus carros perdem apenas 10% da capacidade da bateria após 320 mil quilómetros.

Contornados os problemas de autonomia, aumentando ao que hoje um motor térmico tem para oferecer, é na durabilidade que fica o problema. Mas uma bateria poderá "durar uma vida", pelo menos a do carro.

Bateria dos Tesla perdem só 10% em 320 mil quilómetros

A Tesla divulgou números que afirmam que os seus carros elétricos sofrem apenas 10% de perda de capacidade da bateria após cerca de 320 mil quilómetros. Isso significa que os carros com mais de dez anos provavelmente ainda têm cerca de 90% da capacidade do mais importante componente do veículo.

O estado das baterias em carros elétricos mais antigos é algo que tem causado muita conversa e é uma das razões pelas quais algumas pessoas desistem dos VEs.

Todas as baterias se degradam quanto mais são carregadas e descarregadas, e o custo da sua substituiçãoem carros elétricos é proibitivo - o que significa que provavelmente seriam descartadas. No entanto, os números da Tesla são promissores e são baseados nos seus carros Model S e Model X.

Carros elétricos a durar mais de um milhão e meio de quilómetros

Na verdade, a Tesla diz que as suas baterias são projetadas para durar mais do que o metal que as cerca. Isto é um sinal que as baterias poderão "durar uma vida".

As baterias da Tesla são projetadas para durar mais que o veículo. Estimamos que um veículo seja descartado após aproximadamente 320.000 quilómetros de uso nos EUA e cerca de 240.000 quilómetros na Europa.

Embora estes dados sejam limitados aos carros Model S e Model X, a empresa de Elon Musk diz que o Model 3 mais recente deve durar cerca de 800 mil quilómetros antes que a bateria precise ser substituída. No entanto, a tecnologia está permanentemente a desafiar os seus próprios limites e, portanto, os futuros carros elétricos serão planeados para ter o dobro destes números atuais.

Como tal, não demorará até estarmos a informar que estas marcas, que hoje investem no mercado dos veículos elétricos, têm baterias que durarão com qualidade pelo menos milhão e meio de quilómetros. Seguramente permitirá que um elétrico tenha na sua vida úteis vários proprietários e várias vidas.

