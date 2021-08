Empresa líder de mineração compra 24.000 servidores com 223.000 placas gráficas

A mineração de criptomoedas é um mercado que se destina a diferentes tipos de alvos. Desde o utilizador individual, a pequenos e médios grupos, até às grandes empresas que se dedicam a esta atividade.

Nesse sentido, recentemente, a empresa líder de mineração Northern Data anunciou a compra de 24.000 servidores equipados com 223.000 placas gráficas e processadores Epyc da AMD.

Empresa de mineração compra servidores com 223.000 GPUs

A empresa alemã Northern Data é especializada em HPC (computação de alta performance) e em mineração. E, para expandir o seu negócio, a marca adquiriu agora 24.000 servidores da empresa Block.one. Estes servidores são compostos por processadores AMD Epyc e 223.000 placas gráficas da AMD e da Nvidia. Segundo o que foi referido todos os CPUs Epyc da AMD que fazem parte do sistema totalizam mais de 500 mil núcleos.

De acordo com as informações da Northern Data, a aquisição custou cerca de 365 milhões de euros, sendo que 195 milhões serão pagos em prestações ao longo de 12 meses. Já 170 milhões vão ser pagos em ações.

A empresa estima que a implementação do novo sistema termine ainda durante este terceiro trimestre. Os servidores ficarão localizados na Europa, em países como a Holanda, Noruega e Suécia.

Com esta compra, a empresa conquista assim mais poder de computação do que o computador mais rápido do mundo, o Fugaku do Japão. Ou seja, a partir do novo sistema, a capacidade de processamento de todos os servidores passará de 1,29 exaflops para 2,6 exaflops de FP32. Um outro ponto positivo é que a Northern Data garante que todo o hardware será alimentado por energia 100% renovável.

O objetivo da empresa é aumentar a sua capacidade de atividade HPC e também aumentar significativamente a sua capacidade de mineração. Para além destas, visa também intervir na área da renderização, IA, blockchain e IoT para os clientes.

No entanto, a Nortehrn Data não revelou qual o modelo dos processadores Epyc utilizado nos servidores, nem das placas gráficas.