Temos usado o Google Maps e o Waze de forma errada. Veja como poupar tempo!

Percebemos que temos estado a cometer um erro (honesto) aquando da utilização de aplicações de navegação, como o Google Maps e o Waze. Uma vez que é possível que esteja a cometê-lo, também, partilhamos a solução!

Quando se abre uma aplicação de navegação, como o Google Maps ou o Waze, a primeira coisa a fazer é digitar a morada do destino onde pretendemos chegar. Contudo, tem-nos falhado um pormenor no momento de escrever onde queremos ir...

As apps de navegação são maioritariamente baseadas no Global Positioning System (GPS), um sistema de navegação por satélite que permite determinar a localização exata de um objeto ou pessoa em qualquer lugar do planeta, a qualquer momento, e sob quaisquer condições meteorológicas.

Este sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na década de 1970, originalmente para fins militares. No entanto, tornou-se acessível para uso civil, a partir dos anos de 1980.

Hoje em dia, o GPS não serve apenas para aplicações de transporte ou navegação terrestre, mas é útil em matéria de rastreamento de veículos, por exemplo, de navegação marítima e aérea, e até para agricultura, pois permite mapear áreas de cultivo.

Utilize apps como o Google Maps e o Waze da forma certa

Conforme detetado pelo utilizador @alexandre_mainardi, no Instagram, uma vez que nasceu nos Estados Unidos, o sistema está adaptado à realidade do país.

Por isso, é possível que, como nós, o leitor esteja a digitar as moradas para onde quer viajar de forma errada. Ou, pelo menos, de forma pouco eficiente.

Normalmente, para escrever a morada, começamos pela rua ou avenida, ou até mesmo pelo nome do edifício para onde queremos dirigir-nos.

Enquanto digitamos, o GPS vai sugerindo uma série de ruas ou avenidas que encaixam na sequência de letras que estamos a inserir, permitindo que selecionemos o destino sem precisar de o escrever na totalidade.

Contudo, depois disso, fica a faltar um detalhe: o número da porta. E este o GPS não prevê.

Tendo em conta que o sistema foi desenhado para os Estados Unidos, onde o número da porta ou do edifício aparece em primeiro lugar, devemos começar a escrever as moradas pelo número da porta ou do edifício.

Apesar de no smartphone ser mais simples inserir o número da porta, mesmo após selecionar uma rua ou avenida sugerida pelo GPS, a verdade é que num automóvel, por exemplo, o processo é diferente e facilita que o número seja, desde logo, inserido.

Por isso, guarde esta dica e utilize a sua app de navegação, seja o Google Maps, o Waze ou outra, de forma mais eficiente.

