Sucesso do Taycan excedeu as expectativas da Porsche

As fabricantes estão empenhadas em eletrificar as suas frotas, por forma a dar resposta às novas exigências ambientais, bem como às necessidades do mercado. A primeira aposta da Porsche nesse sentido, o Taycan, foi um sucesso e excedeu as expectativas da fabricante.

O objetivo estabelecido para 2021, que previa a venda de 20.000 unidades, foi alcançado no primeiro semestre do ano.

Foi pela voz de Oliver Blume que a informação foi confirmada, durante o IAA Mobility, na Alemanha. Segundo o CEO, o objetivo de vendas do Taycan para o ano de 2021, que previa a expedição de 20.000 unidades, foi alcançado no primeiro semestre do ano.

Tendo em conta o sucesso, espelhado no valor das vendas, o primeiro carro elétrico da Porsche poderá terminar o ano como o terceiro automóvel da fabricante mais vendido no mundo – logo atrás do Macan e Cayenne. Isto, porque, com o ritmo atual, poderá ver, no final de 2021, 40.000 unidades entregues.

O único senão da enorme procura foi o aumento do tempo de espera para seis meses, sendo este um problema que a Porsche ainda está a tentar resolver.

A nossa capacidade de produção original do Taycan era de 20.000 unidades para este ano; vendemos esse montante no primeiro semestre do ano. As encomendas recebidas são enormes e são também boas na China.

Disse Oliver Blume.

Até ao final da década, a Porsche espera que a grande maioria dos carros que vende seja elétrica. Então, estando os consumidores satisfeitos com o Taycan, o caminho da fabricante poderá estar facilitado. Embora a transformação tenha começado com este, no próximo ano, seguir-se-á o lançamento do Macan elétrico. Depois, espera-se que, aos poucos, a Porsche vá eletrificando a sua frota, apresentando novos modelos.

Conforme se prevê, o Macan irá estrear uma nova plataforma modular mais avançada, desenvolvida em colaboração com a Audi, chamada Premium Plataform Electric (PPE).