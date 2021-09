A Baloiçar: a app que lhe diz onde estão todos os baloiços em Portugal

Há atualmente uma especial procura pelos baloiços existentes no nosso país. Esta tem sido uma forma simples e criativa de atrair pessoas aos mais diversos pontos de Portugal.

Desta forma, e para facilitar a descoberta dos vários baloiços espalhados pelo nosso país, foi desenvolvida a app A Baloiçar.

As várias regiões de Portugal, em especial as localizadas mais na zona interior, têm investido significativamente em atrativos para levar a população portuguesa ou estrangeira a visitar e explorar estas localidades.

Recentemente os baloiços tornaram-se em verdadeiros objetos turísticos com poder de atrair pessoas de várias zonas do país e não só. Por norma estão localizados em zonas verdes, no meio da natureza, acompanhados por maravilhosas paisagens que convidam à fotografia.

Como uma coisa leva a outra, as fotografias acabam partilhadas nas redes sociais, promovendo os baloiços e os locais o que, consequentemente, convida mais pessoas à visita dos mesmos. Desta forma, grande parte das localidades têm apostado na construção deste verdadeiro entretenimento para miúdos e graúdos.

App A Baloiçar mostra-lhe os baloiços de Portugal

Com o objetivo de ter todos os baloiços em Portugal 'na palma da sua mão', foi criada a app A Baloiçar. A aplicação tem então como objetivo dar a conhecer todos os baloiços existentes no nosso país, juntamente com diversas informações úteis sobre os mesmos.

Os utilizadores podem consultar o mapa com todos os baloiços que existem nas diversas regiões. Para além disso a app conta com uma lista onde os pode explorar e filtrar por distrito e concelho.

Cada baloiço vem acompanhado por diversas informações, como a localização, coordenadas GPS, fotografias e outros detalhes que podem ser úteis.

Para já a aplicação está disponível para dispositivos com sistema operativo Android, mas a versão para iOS também está em fase de finalização.

A app foi desenvolvida por Gonçalo Marques e está integrada no grupo de Facebook A Baloiçar, dedicado à partilha dos vários baloiços em Portugal. Caso detete algum erro ou tenha alguma sugestão sobre a aplicação, deverá contatar diretamente o programador.