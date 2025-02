SU7 Ultra da Xiaomi bateu recorde do Porsche Taycan Turbo GT

A entrada da Xiaomi no mercado dos carros elétricos ganhou agora um novo rumo no segmento de elevado desempenho. O SU7 Ultra estabeleceu um novo recorde de volta de carro de produção no Circuito Internacional de Xangai (SIC). Este carro elétrico ganha assim um novo destaque, ainda mesmo antes de chegar ao mercado.

SU7 Ultra bateu recorde da Porsche

Com um tempo de 2 minutos e 9,944 segundos, o SU7 Ultra superou o anterior recorde do Porsche Taycan Turbo GT. Tornou-se o veículo elétrico produzido em massa mais rápido no SIC. A volta recorde seguiu rigorosamente as normas de inspeção de veículos de produção em massa da SIC, garantindo imparcialidade e credibilidade.

A Xiaomi confirmou também que todos os componentes relacionados com o desempenho, incluindo os pneus, estavam em conformidade com as especificações de produção. A cronometragem foi realizada utilizando o mesmo sistema oficial empregue na Fórmula 1, garantindo precisão.

Ren Zhoucan, responsável pelo desenvolvimento de desempenho dinâmico da Xiaomi EV e piloto de testes experiente com uma vasta experiência em dinâmica de veículos, pilotou o SU7 Ultra para a volta recorde. Figura central na equipa de desempenho de veículos elétricos da Xiaomi, Ren aproveitou a sua vasta experiência em pistas para levar o veículo ao seu limite.

Xiaomi assume lugar de destaque

Por razões de segurança, foi instalada uma gaiola de proteção completa no carro de teste, aumentando ligeiramente o seu peso. Para além do sucesso em Xangai, o SU7 Ultra demonstrou a sua capacidade de desempenho no panorama global, incluindo uma corrida competitiva no Nurburgring Nordschleife.

O protótipo Xiaomi SU7 Ultra estabeleceu um tempo por volta em Nurburgring de 6 minutos e 46,874 segundos, superando o recorde anterior do Porsche Taycan Turbo GT de 7 minutos e 7,55 segundos. Isto enfatiza a ambição da Xiaomi de desafiar os principais players no segmento dos veículos elétricos de alto desempenho. Destaca ainda a configuração de três motores do SU7 Ultra, que fornece 1.140 kW, permitindo-lhe acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,97 segundos e atingir uma velocidade máxima superior a 350 km/h.

A Xiaomi planeia lançar oficialmente o SU7 Ultra na China continental até ao final de fevereiro, posicionando-o como um concorrente elétrico de alto desempenho. Embora a disponibilidade inicial esteja focada na China, a Xiaomi deu indícios de uma potencial expansão internacional, alinhando com a sua estratégia mais ampla de reforçar o seu posicionamento no mercado global. O recorde do SU7 Ultra sinaliza ainda mais a sua ambição de competir ao mais alto nível.