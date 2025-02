Facebook traz uma grande mudança! Gravações das transmissões em direto vão ser apagadas

Há uma mudança grande a chegar ao Facebook. A maior rede social da Internet vai deixar de manter os vídeos dos utilizadores, mas apenas os associados às transmissões em direto. Não se esperava esta mudança por parte da Meta, mas a verdade é que vai mesmo acontecer.

A Meta traz uma grande mudança ao Facebook

A Meta, gigante das redes sociais, começou a notificar os utilizadores do Facebook sobre uma mudança importante. A partir de 19 de fevereiro, a empresa começará a eliminar as gravações das transmissões em direto após 30 dias.

Segundo o que se sabe, a partir de 19 de fevereiro, o Facebook vai armazenar gravações de transmissões em direto durante apenas 30 dias. Os utilizadores que as queiram manter terão de descarregar ou armazenar os vídeos num serviço cloud dentro desse período para evitar perdê-los.

Em alternativa, os utilizadores podem partilhar estes vídeos como Reels, mas com um limite de 90 segundos. A Meta explica que a maioria das visualizações de transmissões em direto acontecem nas primeiras semanas, e a mudança procura alinhar a sua política de armazenamento com os padrões do setor.

Gravações das transmissões em direto apagadas

A empresa eliminará os vídeos com mais de 30 dias, mas os utilizadores receberão uma notificação antes do início da eliminação. Terão a oportunidade de descarregar e guardar os seus vídeos em até 90 dias. A plataforma vai oferecer opções para download em massa ou transferência de vídeos para serviços cloud como o Google Drive ou o Dropbox.

Os utilizadores que desejam guardar vídeos de transmissões em direto podem encontrar e descarregar as suas transmissões anteriores através do Registo de Atividades do Facebook. Os vídeos também podem ser acedidos no perfil ou na página e descarregados após os ver em ecrã inteiro.

Esta é uma mudança que não se esperava, mas que está a acompanhar o que outros serviços estão a trazer para os seus serviços. Ou optam por limitar o espaço oferecido, ou eliminam conteúdos mais antigos e que deixam de ser consumidos.