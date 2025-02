Há um novo problema grave no Android Auto e não parece ter solução

As atualizações da Google para o Android Auto têm sido contínuas e constantes nos últimos meses. Estas trazem as esperadas novidades, ainda que nem sempre sejam visíveis. Agora, e em mais uma situação, surge um problema grave que faz os smartphones Android perderem a ligação e a reiniciarem sem qualquer razão aparente ou esperada.

Um novo problema grave no Android Auto

Os problemas no Andorid Auto têm estado a acontecer demasiadas vezes. As situações são anormais e a mais recente surgiu com alguns utilizadores do Android Auto a relatar que não conseguem ligar-se ao carro através de uma ligação sem fios. Os fóruns de suporte da Google têm acumulado queixas dos utilizadores há quase duas semanas (1 | 2 | 3 | 4). O bug estará relacionado com atualizações lançadas nas últimas semanas.

Isso afeta diferentes marcas de smartphones. Um dos utilizadores afirma que, após a atualização de 27 de janeiro, a ligação sem fios no Android Auto deixou de funcionar. Só conseguiu usar o cabo para fazer com que o sistema voltasse a funcionar no seu carro. Outros podem voltar a utilizar o Android Auto, embora tenham de reiniciar o Android sempre que ligam ou desligam o carro.

Estas seriam as versões 13.4 e 13.5 foram implementadas no final de junho e início de fevereiro. Para alguns veículos com Android Auto, estas são as versões que estão a produzir o erro na ligação sem fios, embora não seja um problema que esteja a ocorrer de forma generalizada para todos os utilizadores.

Ligação sem fios e reiniciar é o que espera a Google

No entanto, os utilizadores que têm este problema também encontram outro problema. Os seus smartphones reiniciam de forma aleatória. O que significa que não só perdem a ligação sem fios, como os seus telefones reiniciam inesperadamente. Isto acontece com, por exemplo, um OnePlus 12. De acordo com um utilizador: “No momento em que o Android Auto tenta ligar-se e eu interajo com o ecrã, o meu OnePlus 12 reinicia”.

Muitos outros relatam problemas semelhantes com os seus dispositivos a reiniciar ou simplesmente a apresentar problemas quando ligados ao Android Auto sem fios. E até ao momento a Google não se pronunciou sobre este problema que faz com que algumas pessoas não se consigam ligar sem fios, enquanto outras têm um problema ainda pior, quando os seus smartphones reiniciam inesperadamente.

O que é recomendado é atualizar o Android Auto para a versão mais recente disponível, a 13.7. Isto porque, uma vez que o maior número de queixas vem da versão 13.5. Esta deve ser evitada a todo o custo para evitar estes erros que os condutores têm vindo a enfrentar há algumas semanas.