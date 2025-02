iPhone 16e deu pistas promissoras à duração da bateria do iPhone 17 Air

A Apple sabe o segredo para uma maior autonomia, sem ter de aumentar a bateria, ou sacrificar funcionalidades. Eficiência dos componentes. E com a engenharia própria a empresa de Cupertino está a oferecer mais com o iPhone 16e... e isso é importante para o iPhone 17 Air.

Apple Silicon irá dominar todos os setores dentro do iPhone

O novo iPhone 16e tem a maior duração de bateria de qualquer iPhone de 6,1 polegadas.

De acordo com as especificações técnicas da Apple, o iPhone 16e oferece até 26 horas de duração da bateria para reprodução de vídeo, em comparação com até 22 horas para o iPhone 16 normal.

Uma das principais razões pelas quais o iPhone 16e tem uma duração de bateria mais longa do que o iPhone 16 é o novo modem C1 da Apple, que é o modem mais eficiente em termos de energia alguma vez incluído num iPhone.

Todos os outros modelos atuais do iPhone estão equipados com modems Qualcomm.

Expandindo as vantagens do Apple Silicon, o C1 é o primeiro modem concebido pela Apple e o modem mais eficiente em termos de consumo de energia de sempre num iPhone, proporcionando uma conetividade móvel 5G rápida e fiável. O Apple Silicon, incluindo o C1, o novo design interno e a gestão avançada de energia do iOS 18 contribuem para uma autonomia extraordinária da bateria.

Esta foi a descrição deixada pela Apple do seu novo modem C1.

Em julho de 2024, o analista da Apple Ming-Chi Kuo afirmou que o modelo agora conhecido como iPhone 16e e um iPhone 17 ultrafino estariam equipados com um modem concebido pela Apple.

Se este continuar a ser o plano da Apple, o modem C1, eficiente em termos de consumo de energia, deverá estender-se ao iPhone 17 Air, o que deverá contribuir para que o dispositivo tenha uma maior duração da bateria.

Não é apenas o modem C1 que irá aumentar a duração da bateria. Com um grande ecrã de 6,6 ou 6,7 polegadas, deverá haver muito espaço no interior do iPhone 17 Air para uma bateria maior, mesmo com a expetativa de que o dispositivo tenha um design ultrafino.

Por isso, apesar de ser fino e leve, a duração da bateria do iPhone 17 Air pode ser mais impressionante do que alguns poderão ter previsto.