Stellantis e CATL: fábrica em Espanha produzirá cerca de um milhão de baterias por ano

A Stellantis estabeleceu uma joint venture com a gigante chinesa de baterias Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), com o objetivo de estabelecer uma fábrica de baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP), em Saragoça, em Espanha. A infraestrutura deverá estar totalmente operacional em 2028, altura em que produzirá cerca de um milhão de baterias por ano.

Num investimento de 4,1 mil milhões de euros, a Stellantis e a CATL uniram-se numa joint venture para erguer uma fábrica de baterias de LFP, em Saragoça. O objetivo passará por potencializar os esforços da fabricante de automóveis no sentido de ser uma empresa com emissões neutras de carbono até 2038.

Esta nova fábrica situar-se-á ao lado das atuais instalações da Stellantis em Saragoça e as baterias serão utilizadas nos automóveis de passageiros, crossovers e SUV elétricos a bateria do grupo, que atuam nos segmentos B e C.

A Stellantis não confirmou qual dos seus modelos será o primeiro a utilizar estas novas células LFP fabricadas em Espanha, mas salientou que a capacidade da fábrica estará "sujeita à evolução do mercado elétrico na Europa e ao apoio contínuo das autoridades em Espanha e na União Europeia".

A instalação, que terá uma capacidade de até 50 GWh, deverá estar totalmente operacional em 2028, altura em que produzirá cerca de um milhão de baterias por ano, conforme informação dada por Jorge Azcón, presidente de Aragão.

Numa conferência de imprensa, a mesma fonte adiantou que, quando este volume for atingido, a fábrica irá gerar um volume de negócios de 10 mil milhões de euros. O projeto criará 3000 postos de trabalho diretos, conforme a imprensa espanhola.

A Stellantis está empenhada num futuro descarbonizado, adotando todas as tecnologias avançadas de baterias disponíveis para oferecer produtos competitivos para veículos elétricos aos nossos clientes. Esta importante joint venture com o nosso parceiro CATL trará a produção inovadora de baterias para um local de fabrico que já é líder em energia limpa e renovável, ajudando a impulsionar uma abordagem sustentável de 360 graus.

Afirmou John Elkann, presidente da Stellantis.

A fábrica de baterias, em Espanha, foi pensada para ser completamente neutra em termos de carbono.