Se é fã de corridas, tem de conhecer este hotel com vista para a Fuji Speedway

Os olhos dos aficionados das corridas talvez brilhem aquando das competições e é provável que a velocidade no circuito até acelere os seus corações. Para estes, Akio Toyoda pensou toda uma experiência exclusiva a ser vivida no luxuoso Fuji Speedway Hotel.

O Fuji Speedway, no Japão, é propriedade da Toyota desde 2000 e, nos últimos anos, tem recebido várias competições da marca, bem como algumas provas de Fórmula 1. De modo a tornar o circuito o mais rentável possível, Akio Toyoda idealizou um luxuoso hotel, capaz de oferecer uma experiência exclusiva muito ligada às corridas.

Propriedade da cadeia internacional de hotéis, Hyatt, o Fuji Speedway Hotel oferece vistas panorâmicas do circuito e, na ausência de corridas, um passeio de duas voltas pela pista, a bordo do carro destinado aos hóspedes ou de um carro desportivo (manual e automático). Para aqueles aficionados que procuram uma estada mais silenciosa, o Fuji Speedway Hotel tem a disposição moradias privadas.

A par da experiência singular, que também inclui sessões de 30 minutos ao comando do simulador de corridas, fora do circuito, é possível encontrar espaços destinados ao relaxamento típicos em hotéis de luxo: piscina desportiva e spa.

A cobrir o comprimento e a largura dos dois primeiros andares do hotel, há um museu com 40 peças de carros de todas as épocas e, além disso, de elementos mecânicos e cartazes das diferentes corridas realizadas no circuito.

Recentemente, informamos que, a partir do dia 1 de abril, Koji Sato, responsável pelo departamento de branding e presidente da marca de luxo da Toyota, Lexus, assumirá o compromisso de reorientar a estratégia da fabricante, assumidamente focada nos carros elétricos. Esta e outras mudanças surgem no sentido de modernizar a imagem da empresa, mostrando aos consumidores que esta não está a dormir e que está a trabalhar no futuro.

Leia também: